Waldbestand soll stabiler werden

Baden-Baden - Mit 7500 Hektar Forstfläche ist die Stadt Baden-Baden der zweitgrößte kommunale Waldbesitzer im gesamten Bundesgebiet (nur die Stadt Brilon im Sauerland hat mehr). Um diese großen Besitztümer stabil und gesund zu erhalten und auch den Verpflichtungen als Anrainer des Nationalparks gerecht zu werden, hat die Kurstadt in jüngster Zeit zahlreiche Neupflanzungen und Umstrukturierungen eingeleitet. Denn Klimawandel und Borkenkäfer sind eine ständige Gefahr, gerade für die Fichten in der Pufferzone zum Nationalpark.

Dieser Streifen zieht sich auf einer Breite von 500 Metern einmal rings um das gesamte Schutzgebiet und soll verhindern, dass Borkenkäfer aus dem Nationalparkgebiet Schaden in den angrenzenden Wäldern verursachen. Diese Pufferzone verläuft auf Baden-Badener Gemarkung. Teilweise liegt sie innerhalb des Schutzgebiets, da die Kurstadt als einzige Kommune über eigene Waldflächen im Nationalpark (423 Hektar) verfügt, teilweise verläuft sie aber auch außerhalb im normal bewirtschafteten Stadtwald. Auf den ersten Blick ein Spagat zwischen Naturschutz und Wirtschaftlichkeit. Denn einerseits will die Stadt durch die Waldbewirtschaftung Gewinn erzielen, andererseits soll in der Pufferzone die Ausbreitung des Buchdrucker-Borkenkäfers verhindert werden. Das Problem: Im Stadtwald stehen viele Fichten, rund 22 Prozent. Sie sind besonders anfällig für den Schädling. Deshalb führt die Stadt, wie Forstamtsleiter Thomas Hauck bei einem Rundgang erläutert, speziell in den Sommermonaten intensive Untersuchungen in der Pufferzone durch. Ergebnis: "Bisher sind noch keine großen Schäden aufgetreten", das städtische Forstamt bereite den Wald jedoch darauf vor, so Hauck: Denn ein starker Befall der Schädlinge sei immer im Bereich des Möglichen. "Wir wollen den Wald deshalb stabiler machen", betont der Experte.

Konkret bedeutet das, dass den vorhandenen Fichtenbeständen vermehrt Tannen und Buchen hinzugefügt werden. Sie sind weniger anfällig für den Borkenkäfer und für Sturmschäden. Die Wirtschaftlichkeit stehe dem Naturschutz dabei aber nicht entgegen, sagt Hauck. Tatsächlich liege beides näher beisammen, als es für den Laien aussehe, denn der Mischwald sei zugleich naturnäher. Ganz verschwinden dürfen die Fichten allerdings nicht, damit die Pufferzone ihre Schutzfunktion gegen die Schädlinge nicht einbüßt. Während die Fichten sich weiterhin selbst aussäen sollen, pflanzt die Stadt zusätzlich 27000 Bäume, 22000 Tannen und 5000 Buchen, auf einer Fläche von 30 Hektar. 25 Hektar davon sind bereits bepflanzt.

Gleichzeitig sät das Forstamt in Bereichen wo dies problemlos möglich ist, auch neue Tannen aus. Dies sei kostengünstiger und die Pflanzen wüchsen besser an. So im April in der Abteilung Harzbrunnen im Forstrevier Scherrhof auf einer Länge von 3,5 Kilometern. Ausgeführt wurde die Saat von der Bürgerstiftung unter Zuhilfenahme eines von einem Pferd gezogenen Pflugs.