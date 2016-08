Gesonderte Strecken für Mountainbiker

Bühlertal



SV Bühlertal mit Punkt zufrieden Bühlertal (red) - Nach dem 2:0-Auswärtssieg beim SV Stadelhofen blieb der SV Bühlertal in der Fußball-Verbandsliga Südbaden auch im zweiten Spiel in Folge ohne Gegentor. Bei strömendem Regen gab es gegen den FC Bad Dürrheim auf dem Mittelberg ein 0:0-Unentschieden (Foto: toto).