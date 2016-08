Ein Schlaraffenland für viele Genießer

Sinzheim - Eine der vielen Besonderheiten von Claudia Mundingers Garten in Sinzheim fällt einem schon vor dem Tor auf: Nähert man sich, fliegen viele Vögel auf, die sich in ihrer Idylle von dem Eindringling gestört fühlen. Sie kommen nicht nur in den Genuss regelmäßiger Ganzjahresfütterung, sondern dürfen sich auch zwischen mehr als 50 Tomatenstauden, darunter zahlreiche Exoten, und vielem anderen Gemüse frei bewegen. Was für ein Genuss muss das sein...

... und was für ein Schlaraffenland auch für Insekten, denn es summt und brummt an fast jeder Blüte. Kein Wunder: Der Tisch für Amsel, Drossel, Fink und Star und vielerlei andere gefiederte Freunde ist reich gedeckt, und für Insekten stehen Fünf-Sterne-Hotels zur Verfügung. Denn Claudia Mundinger ist nicht nur Tomatenexpertin, die mit anderen Tomatenzüchtern auch gerne tauscht, sondern Gärtnerin aus Leidenschaft. Und das schließt auch Blumen mit ein.

Die Gartenfreundin hatte - wie berichtet - bei einer neuen Gartensendung des SWR mitgemacht. Das war unser Anlass gewesen, sie zu besuchen. Aber damals waren die Paradiesäpfel, wie sie auch genannt werden, noch nicht reif gewesen. Jetzt aber, mit etwa 14 Tagen Verspätung, beginnt Claudia Mundinger, die roten Früchtchen, die fast alle zum Schutz ein Dach über dem Kopf haben, zu ernten. Etwa 50verschiedene Sorten hat sie dieses Jahr angebaut, wie "Venusherz" und "Russisch Orange", die gelb-rot wird und "herrlich" schmeckt, wie die Züchterin versichert. Das herzförmige "Venusbrüstchen" ist darunter und die Sorte "Schwarzes Meer" - eine ihrer Lieblingstomaten. "Innen hat sie die Farbe eines Spätburgunders", sagt sie. Diese Tomate werde aber erst spät im Jahr reif. Kein gutes Jahr sei es bisher für Paprika und Peperoni gewesen - zu zu nass und zu kalt. Vor allem die Kälte habe den Südländern zugesetzt. "So unter 20 Grad stellen sie das Wachstum ein", hat die Expertin beobachtet. Unter ihren Exemplaren befinde sich auch eine türkische Spiralpaprika, die im Ganzen gebraten werde und besonders lecker schmecke.

Ob Mönchsbart- oder Catalonia-Salat, dessen Blätter aussehen wie Riesenlöwenzahn: Auf Schritt und Tritt weist die Hüterin von 1000 Quadratmetern Garten auf neue Überraschungen hin. Und meistens liefert die leidenschaftliche Köchin noch gleich das passende Rezept zu dem Gewächs dazu. Catalonia-Salat etwa werde in Stücke geschnitten und mit Zwiebel und Knoblauch angebraten zu Spaghetti gegeben, mmmhhh... Oder wie wäre es mit Malabar-Spinat? Das ist ein Blattgemüse aus der Familie der Schlingmeldengewächse (nie zuvor gehört) - nicht mit unserem Spinat verwandt - und stammt wohl aus Asien. Claudia Mundinger schneidet ein paar Blätter der Kletterpflanze ab und erklärt, dass man diese so verwenden könne. In Europa soll dieser Spinat nur in Gewächshäusern gedeihen, da kannte er aber den grünen Daumen von Claudia Mundinger noch nicht.

Im Hintergrund lugt eine Samthortensie über den Zaun, und Schwarzäugige Susannas lassen uns nicht aus den Augen. Der Gartenweg führt an einem Apfelbaum und an vielen duftenden Kräutern vorbei zu den Gurken, die auch aus aller Herren Ländern kommen. Der russisch-gelbe Würzer leuchtet in Hellgelb, die indische Netzgurke besticht durch ein dunkelgrünes, ins Braune changierendes Kleid. "Die gehen ab wie die Feuerwehr", lobt die Gärtnerin die Wachstumseigenschaften ihrer Gurken. Die Netzgurken hätten eine härtere Schale, die man schälen müsse. Dadurch seien diese aber länger haltbar.

Seit die "Gärtnerin" im Ruhestand ist, hat sie "noch weniger Zeit als vorher". Sie und ihr Mann sind vollauf mit dem Garten, dem Kochen, dem eigenen Hund, einer Landschildkröte, Gasthunden und mit dem Einkochen ausgelastet.

Claudia Mundinger verschenkt viel Obst und Gemüse, aber vieles kocht sie auch ein und freut sich dann im Winter über die wiedererweckten Schätze ihres Gartens. Und es gebe auch immer wieder neue Kontakte zu anderen Gärtnern. So habe sich bei ihr ein Schweizer aus Bern gemeldet, der in den Karpaten Wandern gewesen sei und von dort Tomatensamen mitgebracht habe. Sie tauscht mit ihm welche vom "Venusbrüstchen". Und ein Darmstädter Gartenfreund will vorbeikommen, um mit ihr Erfahrungen auszutauschen. Zwei Gläser Quittenmarmelade hat er schon mit der Post vorausgeschickt.