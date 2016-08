Alte Gemäuer sind wichtig für Holzabfuhr

(fk) - Der Baden-Badener Stadtwald, der zweitgrößte kommunale Wald Deutschlands, ist durchzogen von Forstwegen, die nicht selten über alte, teils natursteingemauerte Brücken verlaufen. Doch an ihnen nagte der Zahn der Zeit - und der Sturm Lothar. Denn der entwurzelte und zerknickte so viele Bäume, dass eine solche Menge an Holz per Lkw abtransportiert werden musste wie sonst innerhalb von 20 Jahren. Außerdem seien die Bauwerke für die heutigen Transportlasten nicht ausgelegt, erklärte Forstamtsleiter Thomas Hauck in dieser Woche.

Als Folge aus dieser erhöhten Belastung wiesen elf Brücken bei einer technischen Prüfung erhebliche Mängel auf. Sechs von ihnen wurden in den vergangenen drei Jahren saniert, die übrigen fünf stehen in diesem Jahr an, erläuterte Hauck. Die Gesamtkosten für die Maßnahmen belaufen sich laut Forstamt auf rund 800000Euro. Aktuell wird an der Oostalparkplatz- und Lanzenkopfbrücke gebaut, im September folgen Neubrücke, Bütthofbrücke und Urbachbrücke.

"Wir brauchen alle diese Brücken, sie sind essenziell für die Holzabfuhr", unterstrich Hauck. Zwei weitere marode Bauwerke, die Brücke am unteren Waldsee und die Querwegbrücke im östlichen Oostal, würden hingegen nicht erneuert. Sie blieben künftig für den Holztransport gesperrt, da es Alternativrouten gebe.