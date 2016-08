Auf Knien durch die Badruinen

Baden-Baden - Zahlreiche Reisen führten Kaiser Dom Pedro von Brasilien nach Europa und in den Nahen Osten. Insgesamt drei Mal besuchte er auch die Kurstadt.

Als man in Rio de Janeiro vor ein paar Jahren dabei war, die Infrastruktur für die Olympischen Spiele zu schaffen, machte man bei Bauarbeiten für die U-Bahn eine aufregende Entdeckung. Ganz in der Nähe des ehemaligen kaiserlichen Palastes, heute Nationalmuseum, stießen die Arbeiter auf die Müllkippe des kaiserlichen Haushalts. Die folgenden archäologischen Ausgrabungen förderten Manches zutage, etwa, dass das Kaiserhaus im 19.Jahrhundert sein Mineralwasser aus Deutschland importierte. Spektakuläres bot auch der Fund einer Zahnbürste aus Elfenbein: ihre Inschrift wies sie als Eigentum Kaiser Dom Pedros II. aus.

Dom Pedro wurde 1825 in Rio geboren, entstammte aber dem portugiesischen Adelshaus Braganza, das vom 17. bis zum 19. Jahrhundert die Könige von Portugal und von 1822 bis 1889 auch die Kaiser von Brasilien stellte. Pedro wurde im Alter von fünf Jahren 1831 zum Nachfolger seines Vaters bestimmt, der nach Portugal zurückkehrte und dort familiäre Auseinandersetzungen und einen Bürgerkrieg auslöste. Mit 14 Jahren wurde Pedro, der eine sehr gute Ausbildung genoss und auch die deutsche Sprache beherrschte, für volljährig erklärt und sodann zum Kaiser von Brasilien gekrönt.

Während seiner Regierung, die über ein halbes Jahrhundert währte, kam es zu einem enormen Modernisierungsschub - Infrastruktur, Wirtschaft und Bevölkerung nahmen rasant zu - und die Sklaverei wurde abgeschafft. Der Kaiser selbst interessierte sich mehr noch als für Politik für die Wissenschaften und Künste. Diese Neigungen pflegte er auch auf seinen zahlreichen Reisen. 1876 besuchte Dom Pedro etwa die Ausgrabungen Heinrich Schliemanns in Mykene und war Gast bei der Eröffnung der gerade aus der Taufe gehobenen Bayreuther Festspiele.

Zuvor machte das kaiserliche Paar aber noch einen sehr kurzen Abstecher nach Baden-Baden. Am 2. August hielten sich die Herrschaften gut zwei Stunden in der Kurstadt auf. Ihr Programm: Spazierfahrt nach Lichtental und Geroldsau, Besichtigung des Konversationshauses, Kaffeetrinken, Rückfahrt zum Bahnhof übers Neue Schloss.

Der nächste Besuch, elf Jahre später, war medizinisch begründet. Im August und September 1887 unterzog sich Dom Pedro, der mit seiner Familie und einem Gefolge von 24 Personen anreiste, einer Badekur im Friedrichsbad. Daneben genoss er das kulturelle Leben in der Stadt und fügte ihm einen eigenen Akzent hinzu. Er bat den Kapellmeister Miloslaw Könnemann, die brasilianische Nationalhymne zu instrumentieren, die dann beim abendlichen Promenadenkonzert auch gespielt wurde. Interessiert an der Geschichte, wollte er mehr über die römische Vergangenheit Baden-Badens erfahren. Bürgermeister Hermann Seefels schildert in seinen Erinnerungen, wie er mit Dom Pedro die römischen Badruinen besuchte: "Er hatte ein so großes Interesse, dass der große Mann gebückt auf Händen und Knien in die Kanäle hineinkroch, ich mit dem Licht voraus!" Als der Kaiser die Stadt verließ, konnten sich die Mitglieder des Orchesters und das Personal des Friedrichsbades freuen: den einen hatte Dom Pedro 500, den anderen 400Mark zugedacht.

Ein letztes Mal besuchte Dom Pedro Baden-Baden im Sommer 1890. Aber die Verhältnisse hatten sich geändert. Der als "tiefgebeugt und hinfällig" beschriebene Kaiser war nur noch ein Ex-Kaiser, der jetzt in Paris im Exil lebte. Ein Militärputsch hatte die brasilianische Monarchie 1889 gestürzt und die personellen Bindungen an die alte Kolonialmacht Portugal gekappt. Berichte über Aktivitäten Dom Pedros in Baden-Baden sind rarer als beim vorangegangenen Aufenthalt. In Iffezheim hat er einen Renntag verbracht, der verregnet war. Irgendwie passend zur Gesamtsituation. Im darauffolgenden Jahr starb Dom Pedro in Paris an einer Lungenentzündung.

Ihm, der seinerzeit als fähiger und fortschrittlicher Monarch galt, wird heute in Brasilien Anerkennung zuteil. So bleibt er in Rio durch Schulen, eine Hochschule und eine Straße, die seinen Namen tragen, länger im Gedächtnis, als durch seinen Hausmüll.