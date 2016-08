Sensibilisierung für Geschichte

Von Florian Krekel Baden-Baden - Über 1600 Kulturdenkmäler gibt es laut der Stadtverwaltung in Baden-Baden. Daraus ergebe sich, so Bürgermeister Werner Hirth, eine baugeschichtliche und baukulturelle Verantwortung, die es auch für die Zukunft zu bewahren gelte. Um die Bürger dafür zu sensibilisieren, beteiligt sich die Stadt seit Jahren am Tag des offenen Denkmals, der diesmal am Sonntag, 11. September, stattfindet. An sieben Stationen gibt es Führungen oder anderweitige Programmpunkte. Wasserkunst Paradies: Um 10 Uhr bietet Gartenamtsleiter Markus Brunsing eine Führung durch die von Max Laeuger gestaltete Wasserkunstanlage Paradies am Annaberg an. Die Entstehungsgeschichte wird ebenso behandelt wie die außergewöhnliche Gestaltung im Stil italienischer Gärten und die bereits erfolgten Sanierungsarbeiten. Treffpunkt ist in der Bernhardstraße am Fuß der Wasserkunst. Rundgang Dahliengarten, Klosterwiese, Obstgut Leisberg: Gartenamtsleiter Markus Brunsing zeigt Interessierten um 14 Uhr auch die Blütenpracht im Dahliengarten in der Lichtentaler Allee. Über die Klosterwiese geht es zum aktuell noch geschlossenen Obstgut Leisberg, wo sich die Besucher einen Eindruck von der Anlage verschaffen können. Diese soll laut Brunsing im Sommer 2017 für die Öffentlichkeit freigegeben werden (wir berichteten). Startpunkt ist in der Lichtentaler Allee. Merkurstraße 1: Das Gebäude besticht unter anderem durch seine historische Fassade und einen einzigartigen Lichthof im Innern mit einer umlaufenden Galerie. Hier gibt es keine Führungen, das dort untergebrachte Leuchten- und Einrichtungshaus steht aber für jedermann von 10 bis 18 Uhr zur Besichtigung offen. Pädagogium: Um 11 Uhr und 15 Uhr gibt es Führungen durch die historischen Schulgebäude (Treffpunkt in der Burgstraße 2). Die Schule steht seit 125 Jahren unter der Leitung der Familie Büchler. Um Anmeldung bei Michael Büchler, (07221)35590 oder E-Mail an m.buechler@paeda.net, wird gebeten. St. Dionysius und Friedhof Oos: Den Teilnehmern der Führung (Beginn 13.30 Uhr) werden bei einem Rundgang unter anderem Glockenstube und Gewölbedecke sowie die Orgelempore der katholischen Pfarrkirche gezeigt. Ab 14.30Uhr werden Friedhof und Marienkapelle besichtigt. Die Tour wird geleitet von Harald Schück. Spaziergänge durch Villengebiete: Das Villengebiet Annaberg, das zu Beginn des 20.Jahrhunderts planmäßig angelegt wurde, steht bei einem ersten Spaziergang um 11 Uhr im Fokus. Treffpunkt ist am Max-Laeuger-Platz. Um 14Uhr führt ein zweiter Spaziergang durch das Villengebiet Beutig-Quettig, Treffpunkt ist am Konrad-Adenauer-Platz am Kurhaus. Anhand ausgewählter Kulturdenkmäler werden von Lisa Poetschki (Stabsstelle strategische Entwicklung, Stadtgestaltung und Denkmalpflege) jeweils repräsentative Villentypen, deren unterschiedliche Architektur sowie die städtebaulichen Besonderheiten der Viertel aufgezeigt. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





