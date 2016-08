Mehr Verantwortung in private Hände Von Florian Krekel Baden-Baden - Streuobstwiesen sind Lebensraum und Nahrungslieferant zugleich. Doch ihre Zahl nimmt landesweit stetig ab, denn, so konstatiert das Baden-Badener Forstamt, ihre Bewirtschaftung wird immer unattraktiver. Diesem Trend möchte die Kurstadt, die in den Streuobstwiesen ein strukturgebendes Element für das Landschaftsbild sieht, entgegenwirken. Die Verwaltung setzt dafür auch auf bürgerschaftliches Engagement.



Denn die Kommune selbst verfügt mit 1400 Streuobstbäumen nur über gut ein Fünftel des Bestandes im Stadtkreis, alle anderen sind laut Forstamtsleiter Thomas Hauck im Privatbesitz. Umso wichtiger sei es, die Wiesenbesitzer zu motivieren, ihre Bäume entsprechend zu pflegen. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Schnitt der Holzgewächse zu. Er soll verhindern, dass die Streuobstbäume immer ausladender werden, denn das gehe zulasten der Standsicherheit, verdeutlicht Hauck. Die Stadt selbst hat deshalb beim Land für den Turnus 2015/16 einen Förderantrag für den Schnitt von 184 Streuobstbäumen gestellt. Gleichzeitig möchte sie aber auch mehr Verantwortung in die Hände der Bürger legen. Sie forciert deshalb zunehmend die Verpachtung der kommunalen Bestände. Als Anreiz bietet die Verwaltung neben dem Ertrag unter anderem die Fördermittel des Landes in Höhe von 15 Euro pro Rückschnitt auf. Jene Gelder werden an die Pächter weitergeben, sofern sich diese zu einem Rückschnitt in Eigenregie bereiterklären. Alternativ setzt die Stadt an den verpachteten Bäumen Schere und Säge an. Von den 1400 kommunalen Streuobstbäumen sind bereits rund 260 in privater Bewirtschaftung. Laut Hauck liegen aktuell Anträge in ähnlicher Größenordnung vor. Gekennzeichnet werden sie durch eine rote Plakette direkt unterhalb der Nummerierung. Letztere wurde zuletzt bei knapp 1000 der städtischen Bäume erneuert, um eine einheitliche Auflistung zu ermöglichen. Parallel wird das interne Geoinformationssystem des Forstamts neu strukturiert. Ziel sei es, jeden einzelnen kommunalen Baum in einer digitalen Karte zu kennzeichnen und mit relevanten Informationen zu hinterlegen, berichtet Sabrina Kühn vom Forstamt. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gaggenau

Apfelbäume für die Lebenshilfe Gaggenau (red) - Die Lebenshilfe Rastatt/Murgtal sucht auch in diesem Jahr Besitzer von Grundstücken, die ihre Apfelbäume zur Verfügung stellen. Die Termine der Gemeinschaftsaktion: Samstag, 24. September, und Samstag, 22. Oktober, jeweils von 9 bis 13 Uhr (Foto: av/Lebenshilfe). » Weitersagen (red) - Die Lebenshilfe Rastatt/Murgtal sucht auch in diesem Jahr Besitzer von Grundstücken, die ihre Apfelbäume zur Verfügung stellen. Die Termine der Gemeinschaftsaktion: Samstag, 24. September, und Samstag, 22. Oktober, jeweils von 9 bis 13 Uhr (Foto: av/Lebenshilfe). » - Mehr Forbach

Offene Täler und Wanderwege Forbach (mm) - Beim Forbacher Workshop für Bürger zur Flurneuordnung gab es zahlreiche Anregungen und Themen. Sie reichten von der Offenhaltung der Landschaft über Freizeitnutzung bis zur Beweidung. Die Organisatoren sind mir der Resonanz zufrieden (Foto: av). » Weitersagen (mm) - Beim Forbacher Workshop für Bürger zur Flurneuordnung gab es zahlreiche Anregungen und Themen. Sie reichten von der Offenhaltung der Landschaft über Freizeitnutzung bis zur Beweidung. Die Organisatoren sind mir der Resonanz zufrieden (Foto: av). » - Mehr