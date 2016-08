Geburtenstation prall gefüllt

Baden-Baden - Seit einer Woche ist der Kreißsaal des Bühler Krankenhauses geschlossen (wir berichteten). Infolgedessen herrscht in der Klinik in Balg Hochbetrieb. Spätestens im September soll die Bettenzahl der Geburtenstation dort deutlich erhöht werden.

Es sei "rappelvoll" in der Wöchnerinnenstation der Balger Klinik, heißt es in einer Schilderung, die die BT-Redaktion gestern erreichte. In mehreren Doppelzimmern seien über Nacht drei Mütter untergebracht worden, weil der Platz nicht ausreiche. Zudem seien auch Zimmer in der benachbarten Gynäkologie belegt worden. Patienten würden früher entlassen als geplant, um Platz zu schaffen. Auch im Kreißsaal selbst herrsche Hochbetrieb.

Sybille Müller-Zuber, Pressesprecherin des Klinikums Mittelbaden, räumt ein, dass in den vergangenen Tagen viel los gewesen sei in der Geburtenstation in Balg. Am Donnerstag beispielsweise sei es "sehr, sehr eng zugegangen". Das habe aber nicht alleine mit der Schließung des Bühler Kreißsaals zu tun gehabt. "Bei Vollmond purzeln die Kinder", sagt die Sprecherin. Dass über einen längeren Zeitraum hinweg jeweils drei Mütter in Doppelzimmern untergebracht worden seien, sei aber nicht der Fall. Nur für einige Stunden habe es am Donnerstag in einem Doppelzimmer eine Dreierbelegung gegeben.

Dass Handlungsbedarf besteht, räumt aber auch Müller-Zuber ein - "und wenn der Trend so anhält, dann auch kurzfristig". So soll nach ihren Worten schon Ende August, spätestens aber im Laufe des Septembers die Anzahl der Betten in der Wöchnerinnenstation deutlich erhöht werden - von derzeit 20 auf mehr als 30. Dazu werden die Räume der benachbarten Gynäkologie von der Geburtenstation übernommen. Die Gynäkologie wird das auf einem anderen Stockwerk liegende bisherige Lungenzentrum beziehen. Dieses wiederum nutzt künftig Räume der Neurologie, die, wie berichtet, nach Rastatt verlegt wurde. "Ein Glück, dass wir diesen Leerstand haben", so Müller-Zuber.

Zudem ist, wie berichtet, mittelfristig auch die Erweiterung des Kreißsaals in Balg geplant. Unter anderem ist die Einrichtung eines OP-Saals für Kaiserschnitte vorgesehen.