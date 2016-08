Wichtige Nahrungsquelle für Bienen und Falter Von Henning Zorn Baden-Baden - Weiden ziehen bekanntlich feuchte Standorte an Wasserläufen vor, doch die Sal-Weide kennt als Pionierpflanze solche spezifischen Bedürfnisse nicht. So kann man sie im Baden-Badener Stadtwald an Wegen und Brachflächen häufig antreffen - und darüber sind besonders die Insekten froh. Für Botaniker ist die Klassifizierung der vielen Mitglieder der Familie der Weiden mit ihrem unterschiedlichen Aussehen eine Beschäftigung, die viel Arbeit mit sich bringt. Schon Johann Wolfgang von Goethe, der sich neben der Dichtkunst auch ganz gerne im Botanisieren versuchte und mit den Weiden nicht so ganz zurechtkam, bemerkte einst etwas frustriert: "Die Weide ist ein gar liederliches Geschlecht." Die Sal-Weide ("Sal" leitet sich ab aus dem Althochdeutschen und soll "grau" oder "dunkel" bedeuten) ist auch als Palmweide oder Kätzchenweide bekannt. Am Gründonnerstag oder Palmsonntag schneidet man von der Sal-Weide die Palmkätzchenzweige, die dann in Vasen gestellt und auch geschmückt werden. Diese Weide erreicht eine Größe von durchschnittlich zwei bis zehn Metern und wird rund 60 Jahre alt. Ihre Blüten sind die besagten Weidenkätzchen, wobei ein Baum entweder nur männliche oder lediglich die unscheinbareren weiblichen Blüten hat. Schon bevor die rundlichen, an der Oberseite dunkelgrün glänzenden Blätter zwischen März und April austreiben, entwickeln sich die Blütenstände. Diese recht frühe Pollennahrung stellt für nach dem Winter wieder erwachende Insekten ein wichtiges Nahrungsangebot dar. Überhaupt ist die ökologische Bedeutung der Sal-Weide sehr hoch einzuordnen. Dies gilt einmal ganz besonders angesichts des Nutzens für die Bienen, den diese geschützte Pflanze hat. In der blütenarmen Zeit nach dem Winter sind die Weidenkätzchen eine ganz wichtige Bienennahrung. Viele Imker stellen daher ihre Bienenstöcke in der Nähe von Weiden auf. Mit der Eiche ist die Sal-Weide aber auch die wichtigste Pflanze für die Schmetterlinge. Fast 100 Arten finden hier ihre Nahrung - sowohl Raupen als auch fertig entwickelte Falter. Auch hier gilt: Die frühe Blüte der Weide ist lebensnotwendig für überwinternde Schmetterlinge. Auf den Jungsträuchern legen diese Insekten auch gerne ihre Eier ab. Aufgrund dieses ökologischen Nutzens für viele Tiere, so betont Simone Stollenmaier, Waldpädagogin beim Baden-Badener Forstamt, achte man auch darauf, die Sal-Weide bei Eingriffen im Rahmen der Bestandspflege zu verschonen. Nicht vergessen werden soll an dieser Stelle, dass die Weide auch für den Menschen von Nutzen ist. Ihre Rinde wirkt schmerzstillend und fiebersenkend, auch bei Rheumatismus fand sie schon früh Verwendung. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben