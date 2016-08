Die Osers ziehen auch besondere Kulturpflanzen

Steinbach - Spät an einem Freitagnachmittag steigt Bertold Oser auf einem Acker westlich der Hänferstraße neben der alten Bundesstraße 3 auf seinen Traktor. Auf der Straße neben dem Erdbeerfeld herrscht Feierabendverkehr, denn um diese Zeit sind die meisten Arbeitnehmer auf dem Weg nach Hause ins Wochenende. Anders dagegen bei Bertold Oser: Der 61-jährige Gemüsegärtner betreibt seit mehr als 40 Jahren seinen eigenen Obst- und Gemüseanbaubetrieb.

Er muss den trockenen Nachmittag nutzen, um das Feld so vorzubereiten, dass dort im nächsten Juni Erdbeeren gepflückt werden können.

Auch wenn ihm die Natur mit den verschiedenen Jahreszeiten und dem Wetter den Arbeitstakt vorgibt, kann sich Bertold Oser keinen anderen Beruf vorstellen. "In der Natur zu arbeiten, vermittelt mir ein Gefühl von Freiheit. Ich bin das von klein auf so gewohnt", sagt er.

Mit dem Traktor zieht er ein Gerät, das in einem Arbeitsgang Hügel formt und eine schwarze Plastikfolie über die Kuppen zieht. Damit diese Arbeit sauber gelingt, sitzt Juniorchef Stephan Oser auf dem Folienanhänger und justiert die Folie im Bedarfsfall. Die dünnen Bahnen haben den Vorteil, dass die Erde darunter feucht bleibt und das einzubringende Saatgut unter idealen Bedingungen gedeihen kann. Auch verhindert die Folie Unkrautwuchs direkt an der Kulturpflanze mit dem Vorteil, dass Bertold Oser auf chemische Unkrautvernichtungsmittel verzichten kann.

Diese Philosophie, saisonales Obst und Gemüse möglichst naturnah zu kultivieren, haben sich die Osers vor vielen Jahren zu eigen gemacht. Heute brummt der Laden: Auf rund acht Hektar Ackerflächen gedeiht größtenteils das Sortiment, das Seniorchefin Gerlinde Oser mit ihrer Schwiegertochter Ricarda auf den diversen Wochenmärkten in der Kurstadt verkauft. Zudem beliefert die Gärtnerei die regionale Gastronomie. Die typischen Südfrüchte wie etwa Zitronen, Orangen und Bananen kaufen die Osers von ausgesuchten Händlern dazu.

Freitags öffnet der Hofladen in der Hänferstraße für die Kunden vor Ort. Der Wortlaut vieler Älterer am Ort, dass sie "bei Oser-Wendels einkaufen", ist auf den Gründer des Betriebs, Wendelin Oser, zurückzuführen. Dieser war der Großvater von Bertold Oser, und der "Oser-Wendel" betrieb mit Kühen und Schweinen noch eine richtige Landwirtschaft. Als Bertold Oser den Betrieb von seinen Eltern Hugo und Klara Oser Ende der 1970er Jahre übernahm, spezialisierte er sich auf den Obst- und Gemüseanbau.

Wer den Hof der Familie betritt, der trifft schon beim idyllisch gelegenen Gartenteich auf einen Hauch Exotik. Die größte der drei Wasserschildkröten döst mit ausgestreckten Hinterläufen in der Sonne auf einer Steininsel vor sich hin. Ein Stück daneben gibt es sogar Bananenbäume. Weit oben neben der Blüte sind kleine grüne Bananenfrüchte zu sehen. "Das ist nur ein Hobby", klärt Gerlinde Oser beim Rundgang über das Areal auf. Zur Kategorie Freizeitvergnügen gehören auch die in violetter Farbe blühenden Artischocken.

Wenn die Chefin von ihren Hobbys spricht, dann sind das meistens irgendwelche Experimente, die daraus bestehen, aus dem Samen von in der Region unbekannten Früchten Pflänzchen hochzupäppeln. Der neueste Hit: spanische Pimentos. "Das ist wie beim Lotto - eine von zehn kleinen Schotten ist scharf", erklärt sie. Auf diese Weise entstand vor einiger Zeit beispielsweise die Kultur von sogenannten Asien-Salaten. Zwölf verschiedene Sorten gedeihen unter einem dichten Netz in rund zehn Meter langen Betonkästen. Das Netz hält die Erdflöhe fern, die sonst kleine Löcher in die Blätter knabbern würden.

Hektisch rennen die Hühner auf die Wiese, als Gerlinde Oser die Tür des Stalls öffnet. Das aufgeregte Gackern des Federviehs aus der "Belle Etage" des Hühnerschuppens bricht die Exotik und versetzt den Besucher wieder in die Welt der hiesigen Fauna und Flora.

Inzwischen ist der 33-jährige Juniorchef vom Folienziehen zurückgekehrt und dreht auf den Blumenkohlfeldern vorsichtig die dicken Blumenkohlblätter über die weiße Frucht, damit diese strahlend weiß bleibt. "Das ist reine Handarbeit", erklärt Stephan Oser. Die Osers verhätscheln regelrecht ihre Kulturpflanzen mit dem Ergebnis von sauberen und farbintensiven Früchten.

In drei großen Folientunnel reifen zurzeit Gurken und diverse Sorten von Tomaten und Paprika heran. Mehrere Felder heimischer Kulturpflanzen sichern über die gesamte Saison die Fruchtfolgen. Die verschiedenen Früchte werden täglich abgeerntet, das ist morgens um 5.30Uhr die erste Arbeit von Bertold und Stephan Oser. Direkt vom Stock verfrachten die beiden die frischen Lebensmittel dann in den Kühlwagen, um pünktlich um 7Uhr auf dem Wochenmarkt die Ware präsentieren zu können. "Auf diese Weise kommen auch die Städter in den Genuss frischer Lebensmittel aus eigenem, naturnahen Anbau vor Ort."