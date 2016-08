Rote Flüssigkeit in gelben Blütenblättern

Von Henning Zorn Baden-Baden - Manche Menschen machen sich im Baden-Badener Stadtwald, wo man es zum Beispiel an Wegerändern und Böschungen finden kann, sehr gezielt auf die Suche nach dem Johanniskraut, das gerne in Gesellschaft von "Artgenossen" wächst. Diese Heilpflanze, der man zahlreiche therapeutische Wirkungen zuschreibt, wird deshalb auch landwirtschaftlich angebaut. Johanniskraut kann bis zu einem Meter hoch werden. Typisch für diese Pflanze sind die goldgelben Blütenblätter. Ihr Namen leitet sich vom Johannistag (24. Juni) ab, da sie in dieser Zeit schon blüht. Im Volksmund wird sie auch als Herrgottsblut bezeichnet, denn wenn man die Blütenblätter mit den Fingern zerreibt, setzen sie eine rote Flüssigkeit frei, die dann auch Teile der Hand rötlich färbt. Johanniskrautkränze wurden von den Menschen früher bei Sonnenwendfeiern getragen. Das Kraut galt auch als dämonenabwehrende Pflanze, die von den Bauern in den Stall gehängt wurde, um das Vieh zu schützen. Man hoffte auch, durch Johanniskraut auf dem Dach des Hauses vor Blitzen bewahrt zu werden. Heutzutage stehen vor allem die medizinischen Wirkungen des Krauts im Blickpunkt. Johanniskraut kann die Stimmung aufhellen, Angstzustände lösen und Nervosität verringern. Es gilt als eines der wichtigsten pflanzlichen Antidepressiva. Auch früher schon war diese Wirkung bekannt. Dem Johanniskraut wurde in der Kräuterheilkunde bescheinigt, das Sonnenlicht des Sommers zu speichern, um es dann im trüben Winter abzugeben und die Stimmung aufzuhellen. Beim Einsatz gegen Depressionen sind allerdings hohe Dosierungen nötig. Daher sind manche Johanniskraut-Präparate, die man als Medikament erhalten kann, sogar verschreibungspflichtig. Aber der Pflanze werden noch viel mehr heilende Fähigkeiten nachgesagt. So soll sie auch die Verdauung fördern und Frauenbeschwerden lindern. Neben der Einnahme in Form von Tee oder Tabletten sind auch äußere Anwendungen möglich. So kann aus den Blüten durch Einlegen in Oliven- oder Sonnenblumenöl das sogenannte Rotöl gewonnen werden. Damit reibt man sich ein, was bei Muskelschmerzen, Verspannungen, Verrenkungen und auch kleineren Verletzungen helfen soll. Simone Stollenmaier, Waldpädagogin beim kurstädtischen Forstamt, schwört auf diese Art der Anwendung: "Da ist das Johanniskraut ein Wundermittel." Wer sich selbst auf die Suche nach dem Johanniskraut macht, sollte sich zuvor genau über das Aussehen der Pflanze informieren, empfiehlt Stollenmaier. Dies sei wichtig, so sagt sie, damit es nicht zu einer Verwechslung mit dem giftigen Jakobs-Kreuzkraut kommen kann. Diese Pflanze, die kleinere Blätter als das Johanniskraut hat, kann schon bei der Einnahme geringer Menge zu Leberschäden führen. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





