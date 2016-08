Feurige Blüten in der Allee

Baden-Baden (gib) - Dem tristen Grau des Himmels am Samstagvormittag trotzten die feurigen Blüten des Dahliengartens mit besonders intensiver Leuchtkraft. Es war, als wollten sie ihren "Paten" beweisen, dass ihr finanzieller Einsatz für die jährlich zu erneuernde Dahlienpracht an der Lichtentaler Allee ein durchaus lohnendes Engagement für die Gesellschaft bezahlt mache. Wie mehrfach berichtet, schmücken den grünen Rasen beim Bénazet-Pavillon seit zwölf Jahren 64 strahlenförmig angelegte Beete, die zu Beginn der Saison auf Kosten der Stadt mit Frühjahrsblühern bepflanzt werden, bevor sie ab Juli mit ihrem Prachtfeuerwerk auf den Herbst hinweisen. 400 Euro kostet die Patenschaft für ein Beet, die sich der Anrainer der Allee, Wolfgang Moser, heuer erstmals gönnte. Auch Professor Anatoly Toropeev mit Enkelin Diana unterstrich seinen Integrationswillen durch den "Erwerb" eines Beetes. Willi Stuter als Pate der ersten Stunde wurde ebenfalls lobend erwähnt. Das Patenfest, das Regina Degado mit verträumten Geigen-Klängen und fetzigem Saxofon-Sound begleitete, war nur der Vorbote für das Dahlienfest am 16. September, bevor sich Mitte Oktober mit dem öffentlichen Verkauf der Dahlienknollen das Gartenjahr dem Ende neigt. Lale Breitenbucher, die neue Vorsitzende, und Edelgard Späth, weiterhin als ideelles Oberhaupt im Dienst, begrüßten deshalb auch nur eine überschaubare Anzahl von Gästen. Im November wird die Pracht der Blüten beim "Lichterfest" durch farbige Leuchtobjekte ersetzt, und eine Versteigerung wird noch einmal Geld für den guten Zweck in die Kasse spülen: Denise Büte, eine in Baden-Baden lebende Schweizer Künstlerin, ließ sich von den bunten Blumen zur Kreation "blühender" strapazierfähiger Hocker inspirieren, deren zwei sie für den guten Zweck spendete. Bis dahin aber wird der Dahliengarten noch zu voller Pracht aufblühen, denn noch sind viele seiner Exemplare, darunter rund 40 neue Sorten, noch im Knospenstadium. Hans-Michael Schiem, der im Namen des Gartenamts sprach, bekannte, dass ihm bei dem herrlichen Anblick das Herz aufgehe, auch Gärtnermeister Bernhard Werr betrachtete das Ergebnis von Naturverbundenheit, Fleiß und großer Einsatzbereitschaft mit Wohlgefallen.