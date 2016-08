Wald und Forst locken Besucherscharen an

Baden-Baden - Der erste Geburtstag der Geroldsauer Mühle stand am Samstag vom Begleitprogramm her unter dem Thema Wald und Forst und lockte damit den ganzen Tag über Besucherscharen an. Auf der Wiese zwischen Forstamt und Mühle boten ebenso wie auf dem weitläufigen Mühlenareal 18Stationen interessante Einblicke in Methodik und Verarbeitung.

Die Traktorfreunde Lichtental standen mit 18 Fahrzeugen parat, die laut deren Chef Josef Falk größtenteils noch im Einsatz sind.

Bestaunt wurde Jürgen Duddek aus dem Freiburger Raum mit seinem Rückepferd Vaja. Der Europameister im einspännigen Holzrücken zeigte mit seinem massigen Kaltblüter aus den Ardennen, wie bei diesem, die Umwelt schonenden Verfahren die Baumstämme aus dem Wald gezogen werden. "Die Rangordnung muss geklärt sein", erzählte er den aufmerksamen Zuhörern. Und aufgrund der 900 Kilo Lebendgewicht seines braven Tieres sollte er zudem immer auf der richtigen Seite stehen.

Einfach herzig fanden besonders die Kinder den Laufstall von Schäfer Sven-Jörg Svensson, der neben den "Großen" drei wenige Tage alte Lämmer mitgebracht hatte, darunter ein Zwillingspaar. Seine Schafe wachsen natürlich auf ohne Mast und Antibiotika, und seit er Fleisch und Felle über die Geroldsauer Mühle vermarktet, ist die Nachfrage deutlich gestiegen. Er hält die hiesigen Täler offen mit seinen Tieren und freut sich über die Unterstützung der Mühle "für Leute von hier, die noch ehrliche Arbeit machen".

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Lichtental durften die Kinder das Fahrzeug unter die Lupe nehmen oder sich an Wasserspielen versuchen, wofür die Papas allerdings kräftig pumpen mussten.

Wie dicke Baumstämme millimetergenau zugesägt werden, wurde ebenso demonstriert wie das maschinelle Holzrücken etwa bei einem bewusst mit leichter Wölbung gesägten Stamm. Glückliche, da frei laufende Hühner und schottische Hochlandrinder mit ihren Kälbern wurden ebenfalls bestaunt. Uwe Hansert und Yvonne Schneider von Natur Pur hatten eine Slackline über den Grobbach gespannt, um auf den Klettergarten im Stadtwald aufmerksam zu machen.

Auf dem Mühlenareal konnte man sich am Stand des Naturparks Schwarzwald Mitte/ Nord über Regionalvermarktung sowie Naturerlebnis und -pädagogik informieren. Friederike Stetter, die die Geroldsauer Mühle als "Leuchtturm der Regionalvermarktung" sieht, verteilte in Zusammenarbeit mit dem Imkerverband zusätzlich Samentüten für bunte Blumenwiesen. Mit Uwe Serr, der seine Bilder in Mischtechnik ausstellten, und dem Alpirsbacher Rolf Sauer, der selbst filigrane Tiere mit der Motorsäge gestaltete, kam auch die Kunst nicht zu kurz.

Bei Zimmermeister Roland Weingärtner und seiner Mannschaft, die als lustige Einlage noch einen fröhlichen Abklatschtanz einbrachten, ging es um die Veredelung des Holzes. Eine Brücke ohne jede Verschraubung, hölzerne Geduldsspiele oder ein verzierter Seilhiebpfosten wurden bestaunt, zudem bauten die Mannen aus dem auf der Wiese gesägten Holz ein Spielhaus für den Kindergarten Geroldsau, das mit einem zünftigen Richtspruch eingeweiht wurde.

Martin Weingärtner zieht nach einem Jahr eine rundum positive Bilanz. In der Mühle wurden 110 Arbeitsplätze geschaffen, in 80 Zulieferbetrieben aus der Region die hiesige Landwirtschaft gestärkt und damit sein Anspruch auf Bodenständigkeit und Bürgernähe mit Leben erfüllt.

Ein "Geburtstagsfest" wie am vergangenen Samstag soll künftig alljährlich gefeiert werden.