Padel-Wettkämpfe: Bälle schmettern gegen Glaswand

Von Christina Nickweiler Varnhalt - Schnell wie ein Wiesel eilt Tim Zeitvogel mit einem kurzen Schläger dem Tennisball hinterher. Zusammen mit seinem Spielpartner Marvin Eckard aus Karlsruhe spielt der Sinzheimer bei der zweiten Auflage des Badischen Padel-Wettbewerbs auf dem ersten Padel-Platz seiner Art in Baden-Württemberg. Das vor zwei Jahren mit dunkelblauem Kunstrasenplatz installierte Feld im Varnhalter Grünbachtal wirkt aus der Ferne durch den zusätzlich gestreuten Quarzsand wie marmoriert. Je näher sich der Besucher dem von Gittern und dicken Glasscheiben eingefassten Spielfeld nähert, desto lauter wird das schnelle und stete Geräusch der Ballwechsel: "Blopp, Blopp". Tim Zeitvogel und sein Spielpartner gehören zu den zehn besten Spielern Deutschlands und messen sich bei dem aktuellen Match mit einem Duo von der Sporthochschule Köln. Der Padel-Wettbewerb qualifiziert die hier wetteifernden Teilnehmer für die Deutsche Meisterschaft, die in rund zwei Wochen in Köln stattfinden wird. Tim Zeitvogel genießt durch seine sportliche Erfahrung beim Tennisclub Grün-Weiss Baden-Baden einen gewissen Heimvorteil. Die anderen Padel-Spieler kommen aus verschiedenen deutschen Städten wie Frankfurt, Heidelberg, Berlin und Köln. Immer wieder knallt der Ball gegen die Glasscheiben, federt zurück und kann von den Athleten über ein Netz ins gegnerische Feld weitergespielt werden. Hin und wieder schmettern die Bälle über die hohe Glaswand. Mit dabei der Vierbeiner "Panschi", der routiniert die Funktion des "Ball-Hundes" übernimmt. Das Padel-Spiel, im Englischen Paddle genannt, ist eine raffinierte Mischung aus Tennis, Squash und Badminton. "Padel hat die Taktik von Tennis, den Spielwitz von Badminton und die Schnelligkeit von Squash", sagt Axel Bernhard von der Varnhalter Tennis- und Padelschule. Er nennt das Padel-Spiel eine "aufsteigende Trendsportart" für die ganze Familie. Das Besondere daran, es bedarf keinerlei spezieller Vorkenntnisse wie etwa aus dem Tennissport. Auch sind die für gewöhnlich gehobenen Regularien des Tennissports bei dieser Sportart weitestgehend außer Kraft gesetzt. Der Eigentümer der Anlage, Jan Zeitvogel, kennt dieses Spiel aus Spanien. Dort finde es mit dem kurzen Schläger quer durch alle soziale Schichten großen Anklang. In der Beliebtheit rangiere es nach dem Fußball auf Platz 2, erzählt der Unternehmer. Da Padel vor allem als Gesellschaftsspiel verstanden wird, versuchen die Veranstalter auf der Anlage in Varnhalt jene stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen, die irgendwie an Urlaub erinnert. Nahe des Spielfelds raucht neben einer kleinen Freizeithütte das Rohr des Flammkuchenofens und des Grills. Nicht viel weiter weg befinden sich ein Schwimmbecken und etliche Tennisplätze. Mit den Appartements für Sportgäste, die sich auch auf dem Areal befinden, ist alles vorhanden. "Hier gibt es das Flair, den Padel braucht", zeigt sich Axel Bernhard von der Zukunftsfähigkeit dieses Sports in den hiesigen Breitengraden überzeugt. Finalspiele an einem weiteren Tag Tim Zeitvogel und sein Padel-Partner liegen inzwischen um eine Nasenlänge vor dem Team aus Köln. Am Ende des Matches applaudieren die Zuschauer. Nach zwei Drittel der insgesamt 15 Begegnungen unterbricht ein Regenschauer die Wettkämpfe, so dass die Finalspiele an einem zweiten Turniertag abgehalten werden müssen. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben