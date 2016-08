"Elsässer" backen Flammkuchen wie am Fließband



Von Christa Hoffmann Sinzheim - Das 38.Kartunger Straßenfest haben sich viele Einheimische in ihrem Kalender rot angestrichen. Auch die Familien Lorenz, Gille und Walter. Das Fest beginnt am Samstag, 27.August, um 17Uhr, am Sonntag, 28.August, um 11Uhr. Ohne den Einsatz vieler Helfer wäre es nicht möglich, die 50 verschiedenen Stände und Bühnen aufzubauen und die Bewirtung Tausender Besucher zu bewältigen. Eine Besonderheit des Kartunger Straßenfestes sind verschiedene ländertypische Speisenangebote: So gibt es beispielsweise am Italien-Stand - wie könnte es anders sein - Pizza, bei den "Nordamerikanern" Spareribs, bei den "Schweden" Fischspezialitäten, den "Neuseeländern" Lammspieße und bei den vielen "Deutschen" unter anderem Fleischkäse und -küchle, Bierbraten, Waffeln, Ochsenmaulsalat und Maultaschen. Der Gesamterlös aller Stände geht wie immer in die "Dorfkasse". Drei Generationen der Familien Lorenz, Gille und Walter aus der Duttenhurster Straße 7 und 9 sind im Einsatz, insgesamt etwa 30 bis 35 Personen, erzählt Franz Lorenz junior, der für die Gesamtorganisation verantwortlich ist. Die junge Generation sei dabei gut vertreten, worüber er sehr froh ist. An den Ständen mit der Nummer 15 und 16 bieten sie ihren Gästen einen kulinarischen Ausflug ins Elsass an: Frische Flammkuchen und Wurstsalat stehen bei ihnen auf der Speisekarte. Hinzu kommen Wein, Bier und nichtalkoholische Getränke. Zwei Neuigkeiten kündigt Franz Lorenz in diesem Jahr an. Es gibt vegetarische Flammkuchen und einen trendigen Aperitif aus einem französischen Getränk aus Wein und Fruchtlikören mit Wild-Berry-Limonade, gefrorenen Himbeeren und Minzblättern. Roséschorle und Weizenbier, die Renner in den vergangenen Jahren, blieben aber auch auf der Karte, versichert Anja Walter, die mit Verena Walter für den Einkauf zuständig ist. Die Höfe der drei Familien werden für das Fest U-förmig miteinander verbunden. Für den Auf- und Abbau sind Manfred und Reinhard Gille verantwortlich. Auf der einen Seite wird die Küche eingerichtet, es folgen Getränkestand und Sitzgelegenheiten zur Straße hin und um die Ecke in den anderen Hof. 22 Biergarnituren bieten Platz für bis zu 220Personen, sagt Standverantwortlicher Martin Lorenz. Hinzu komme eine Bühne für die dreiköpfige Live-Band "Arc en ciel". Etwa 900 Flammkuchen und 150 Wurstsalate verkauften sie in den vergangenen Jahren an einem guten Festwochenende, berichtet er. Wie am Fließband läuft dann die Produktion. Bis 2Uhr nachts backen die "Elsässer" am Samstag bei 280Grad ihren Flammkuchen, sonntags so lange, "bis wir ausverkauft sind", erzählt Franz Lorenz. Die Böden würden bei einem französischen Händler gekauft, der Rest sei handgemacht. Zwei geliehene elektrische Steinbacköfen würden heutzutage verwendet, berichtet er. Er erinnert sich noch gut an die Anfänge, als noch in einem alten Holzbackofen der Nachbarin Helene Walter gegenüber gebacken wurde. Das seien damals auch keine Flammkuchen, sondern pizzaähnliche Kuchen mit Speck und Zwiebeln gewesen, die aus Brotteig gefertigt worden seien - ein Rezept, das die aus der Nähe von Oberkirch stammende Nachbarin mitgebracht habe. Als später die Kapazität nicht mehr ausgereicht habe, so Franz Lorenz junior weiter, sei man auf Haushaltsbacköfen umgestiegen. "Die sind zwei Tage lang durchgelaufen. Das hat ihnen nicht gut getan." Der Brotbackteig sei damals von Hand geknetet und ausgerollt worden. "Keine leichte Arbeit." Aufgrund des Brandschutzes und auch der Dampfentwicklung habe man vor etwa 15Jahren auf Elektroöfen umgestellt. Je nach Witterung sei zuvor nämlich im Hof der Wind durchgezogen und habe in den engen Zelten den Backdunst verteilt. Wurstsalat, Vesperbrett und selbst gemachter Bibeleskäs waren früher noch im Angebot. Heute sind es Wurstsalat und Flammkuchen. "Der mit Käse geht am besten", sagt Martin Lorenz. Es wird in drei Schichten gearbeitet: Hubert Lorenz ist am Samstag, Yannick Walter und Waldemar Wiedeman sind am Sonntag die Flammkuchenbäcker. Vier Personen pro Schicht sind allein für das Bestreichen mit Rahm und das Belegen mit Speck, Zwiebeln und Käse eingeteilt. Und im Zelt werden die Gäste auch bedient. Wie sich die "Elsässer" das ideale Wetter wünschen? "Nicht zu heiß und nicht zu nass", heißt es übereinstimmend. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





