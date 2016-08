Im Restaurant immer ein Jägerschnitzel bestellt

Baden-Baden - Paul S. (Name von der Redaktion geändert) kann über Jahre hinweg nur ein paar Wörter lesen und schreiben. Die sechs, die der Fabrikarbeiter braucht, um am Ende seines Arbeitstages das Maschinenprotokoll auszufüllen, hat er auswendig gelernt. Doch dann geht die Firma in Konkurs. Das Jobcenter schickt den Mann in einen Computerkurs - als Analphabet eine unlösbare Aufgabe. So wie ihm geht es vielen Menschen auch im Stadtkreis Baden-Baden. Fast 3800 Kurstädter können nicht richtig lesen und schreiben.

Viele von ihnen schämen sich ob dieses Mankos, der Schritt in einen Kurs für Erwachsenenbildung ist deshalb oft groß, für viele ist er zu groß. Das zeigen die Zahlen der Volkshochschule Baden-Baden (VHS). Seit drei Semestern hat sie eine Unterrichtseinheit "Lesen und Schreiben für Erwachsene" im Programm. Zustande kam der Kurs jedoch noch nie, konstatiert VHS-Leiterin Monika Burck und erklärt: "Es bedarf bei betroffenen Analphabeten meist eines Anstoßes von außen, etwa aus der Familie, durch Kollegen oder das Jobcenter, und natürlich ein wenig Eigenmotivation."

So war es auch bei Paul S.; wäre sein Arbeitgeber nicht in die Pleite gerutscht, wäre der Gang zum Alphabetisierungskurs wohl ausgeblieben. Die Probleme des Alltags musste er mit viel Geschick umschiffen. "Im Restaurant habe ich immer nur Jägerschnitzel bestellt, das gibt's ja fast überall, denn die Speisekarte konnte ich nicht lesen. Bahnfahren habe ich mich nicht getraut. Ich wäre überall angekommen, nur nicht da, wo ich hinwollte", blickt der 52-Jährige zurück.

Heute, fünf Jahre später, kann er lesen und schreiben, ist mit einem kleinen Betrieb selbstständig und hilft in seiner Freizeit dem Alfamobil-Team, einer Beratungscrew des Bundesverbands Alphabetisierung und Grundbildung, die das gesamte Bundesgebiet bereist. Auch in Baden-Baden in der Shopping-Cité machte sie jüngst Station.

Im kommenden Semester, so hofft die VHS, wird der Schreib- und Lesekurs erstmals stattfinden. Er soll am 19. September starten. "Wir werden ihn auch mit sehr kleiner Teilnehmerzahl laufenlassen, notfalls auch für eine Person, wir wollen die Leute, die sich trauen, nicht im Regen stehenlassen", betont Monika Burck. Auf Anonymität werde dabei genau geachtet. Denn das ist, so berichtet S., für viele ein entscheidendes Kriterium: "Man will nicht für sein unmittelbares Umfeld erkennbar als Analphabet dastehen. Solche Kurse bieten den großen Vorteil, unter Gleichgesinnten zu sein. Alle haben das gleiche Problem, niemand muss sich schämen." Der Kurs an der Baden-Badener VHS soll zweimal die Woche stattfinden, und jeweils 90 Minuten dauern. Insgesamt gibt es 26 Termine, die Kosten betragen 120 Euro pro Teilnehmer. "Das ist sehr günstig, da müssen wir selbst einiges zuschießen, aber das ist eine unserer Kernaufgaben als gemeinnützige Einrichtung", sagt Burck. Die Zahlen für Baden-Baden (3800 Analphabeten) sind allerdings keine genauen Erhebungen, sondern sind von bundesweiten Statistiken heruntergebrochen. Die Mehrzahl dieser Menschen sind sogenannte sekundäre Analphabeten, schätzt Burck. Sie könnten einzelne Wörter lesen und schreiben, aber meist keine zusammenhängenden Sätze. Oft seien die Leute auch in der Schule gewesen, aber irgendwie durchgerutscht. So auch Paul S.; er betont: "Analphabeten sind nicht dumm, die Ausreden benötigen großen Einfallsreichtum."

Bundesweit gibt es laut einer Studie unter Federführung der Universität Hamburg übrigens mehr als sieben Millionen Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können. Einen Job haben trotzdem die meisten von ihnen. Nur 17 Prozent sind laut dem Bundesbildungsministerium arbeitslos.

