Gefräßige Plagegeister vernichten Tulpenzwiebeln

Baden-Baden - Für die Wühlmäuse in der Lichtentaler Allee war es ein "Schwarzer Freitag" - für das Gartenamt eine unausweichliche Maßnahme zum Schutz der Vegetation und für Kammerjäger Patrick Kamm und seinen Hund Kimba der tägliche Job.

Der Fachmann für Schädlingsbekämpfung und sein Mitarbeiter Frank Schlimm treten immer dann in Aktion, wenn Tiere, beispielsweise Ratten, Mäuse, Küchenschaben oder andere Insekten, in menschliche Lebensbereiche eindringen und als "Schädlinge" abgewehrt werden sollen. Der milde Winter habe die Vermehrung der Wühlmäuse in besorgniserregendem Ausmaß begünstigt, so dass man zu Gegenmaßnahmen gezwungen sei, erklärte Gartenamtsleiter Markus Brunsing im BT-Gespräch. Nicht nur sämtliche Tulpenzwiebeln waren den gefräßigen Nagern zum Opfer gefallen; auch auf andere Pflanzen und - besonders ärgerlich - auch auf Wurzeln von Gehölzen haben Wühl-, Spitz, Feld- und Rötelmäuse Appetit.

Wegen der Hunde auf

Giftköder verzichtet

Bevor sich die gefräßigen Tiere, alsbald gesättigt und agil, in noch bedrohlicherem Ausmaß vermehren, musste man zu dieser Maßnahme schreiten, erklärte Brunsing. Im Interesse der Hundebesitzer und zum Schutz der Vierbeiner habe man auf Fraßköder verzichtet und versuche, mit dem Ausräuchern der unterirdischen Gänge das Problem in den Griff zu bekommen.

Bevor die Männer mit ihrer Giftpumpe in Aktion treten können, kommt "Kimba" mit seinem für diese Aufgabe antrainierten Spürsinn zum Einsatz. "Komm Kimba, such!", lautet das Signal für die amerikanische Dogge, Spur aufzunehmen und am Eingang einer Höhle bellend anzuschlagen. Daraufhin pumpen die Schädlingsbekämpfer mit einem Schlauch Aluminiumphosphat in den Gang. Kimba zeigt an diesem Vormittag unzählige Höhleneingänge der kleinen Nager an.

Auch wenn einem die Tiere mit den kleinen Ohren und eher kurzen Schwänzen leidtun, kann man sich der Notwendigkeit der Maßnahme nicht verschließen. Der warme Winter sei schuld an der Massenpopulation, hieß es. "Und wer ist schuld am warmen Winter im Zuge der Klima-Erwärmung?" Das fragt sich der Spaziergänger in der Allee...