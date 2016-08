Weniger Russen - und trotzdem mehr Gäste

Baden-Baden - Einen Rückgang von gut 27 Prozent bei den russischen Gästen hat die Kurstadt im ersten Halbjahr zu verbuchen. Das gab Tourismus-Chefin Nora Waggershauser gestern bekannt. Dennoch entwickeln sich die Besucherzahlen insgesamt positiv: Wie bereits berichtet, gleichen die Gäste aus Deutschland das Minus bei den ausländischen Besuchern mehr als aus.

Auf insgesamt 440934 Übernachtungen kommt die Kurstadt im ersten Halbjahr. Das entspricht laut der neuen Chefin der Kur und Tourismus GmbH einem Plus von 1,1Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Denn: Dem Minus von 1,3Prozent bei den Besuchern aus dem Ausland steht ein Zuwachs von 2,2 Prozent bei den Gästen aus Deutschland gegenüber. Und Letztere machen traditionsgemäß den Löwenanteil bei den Übernachtungen aus. Aber auch bei den ausländischen Besuchern ist nicht durchgehend ein Minus zu vermelden, wie Waggershauser weiter betonte. So kamen mehr Schweizer (plus 14Prozent), mehr Franzosen (plus 5Prozent), mehr US-Amerikaner (plus 4 Prozent) und mehr Asiaten (plus 7,5Prozent).

Ganz besonders groß war der Zuwachs mit einem Plus von fast 24 Prozent allerdings bei den Gästen aus den arabischen Golfstaaten. Dort werde seit 30 Jahren für Baden-Baden geworben, berichtete die frühere Tourismus-Chefin Brigitte Goertz-Meissner. In diesem Jahr habe man diese Werbemaßnahmen nicht mehr verstärkt, sondern eher etwas reduziert. Aber: "Einen so starken Schneeballeffekt wie in diesem Markt findet man kaum." Der Ruf vor allem der Lichtentaler Allee als wahres "Paradies" verbreite sich in den arabischen Golfstaaten wie von selbst per Mundpropaganda und über die sozialen Medien.

Beim gezielten Marketing rücke hingegen der deutsche Markt weiter in den Fokus, erläuterte Goertz-Meissners Nachfolgerin Waggershauser - auch mit Blick auf die weltpolitische Situation: "Reisen im eigenen Land wird attraktiver." Auch das europäische Ausland wie die Schweiz habe man in diesem Jahr verstärkt in den Blick genommen - mit Erfolg, wie die Übernachtungszahlen zeigen. Die Top Fünf sind:

1. Deutschland mit 299503 Übernachtungen (Vorjahr: 293050),

2. Russland mit immer noch 17820 Übernachtungen (Vorjahr: 24607),

3. Schweiz mit 15162 Übernachtungen (13301),

4. Frankreich mit 13273 Übernachtungen (12690),

5. Arabische Golfstaaten mit 9813 Übernachtungen (7918).

Ziel sei es weiterhin, möglichst bald die Millionenmarke bei den jährlichen Übernachtungen zu knacken, betonte Waggershauser bei dem Gespräch. Und nicht nur die Gesamtstadt befindet sich laut der Tourismus-Chefin auf "Erfolgskurs", sondern insbesondere auch das Rebland: Fast 22000 Übernachtungen entfielen im ersten Halbjahr auf die Rebland-Stadtteile - das ist ein Plus von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.