Verbindungsachse mit mondänem Flair

Von Florian Krekel Baden-Baden - Die Baden-Badener Sophienstraße verbindet nicht nur das Kurhaus mit zahlreichen Geschäften der Innenstadt und dem Bäderviertel, nein, irgendwie ist sie auch eine Verbindung zwischen dem Althergebrachten und der Moderne in der Kurstadt. So schätzen viele Gäste und Kurstädter den oberhalb des Leopoldplatzes erhaltenen Alleecharakter und die architektonisch teilweise aus dem 19. und 20. Jahrhundert stammenden Gebäude. Gleichzeitig besticht die Straße durch moderne Läden und Boutiquen, ist eine wichtige Ader für den Nahverkehr und verbindet im unteren Teil den Leo mit der Kaiserallee. Die Geburtsstunde der Sophienstraße liegt mehr als 186 Jahre zurück und lässt sich ziemlich genau auf den 18. März des Jahres 1830 datieren. Denn an jenem Tag (und schon zuvor am 16. März) tagte laut den Ausführungen von Margot Fuß in ihren "Beiträgen zur Geschichte der Stadt und des Kurortes Baden-Baden" der Stadtrat: Er beschloss "die Überwölbung und Einebnung des Stadtgrabens, da es zum Theil notwendig und zum Zweck der Beförderung des Baades der ganzen Gemeinde zum Vortheil dient". Denn wo heute Baden-Badener und Touristen gleichermaßen gerne flanieren, befand sich früher die Stadtmauer und ein ihr vorgelagerter Graben, in den der Rotenbach fließt. Er verläuft noch heute unter der Mittelachse der Sophienstraße, die bis zirka 1840 noch schlicht "Graben-Promenade" hieß, so Margot Fuß. Benannt ist die im Ortskernatlas als Boulevard bezeichnete Straße nach der Großherzogin Sophie (1801-1865). Von alledem wissen die heutigen Touristen und wohl auch viele Kurstädter nichts mehr. Sie schätzen vor allem den Alleecharakter und die schattenspendenden Bäume. "Zusammen mit dem einfallenden Licht ergeben sie ein wunderschönes Bild. Ich habe es gerade als mein neues Facebook-Profilbild hochgeladen", sagt Lulu Hung aus Taiwan, während sie versucht, den Reiherbrunnen aus dem perfekten Winkel mit ihrem Handy abzulichten. Ähnlich geht es Simone Schlimm aus Gaggenau. "In Baden-Baden ist das eine meiner Lieblingsstraßen. Sie besticht neben der Kastanienallee durch ihre architektonisch reizvollen Gebäude und ihre ausgewählten Geschäfte." Letztere gibt es dort in großer Zahl - größtenteils mit noblerem Charakter und im höheren Preissegment verortet, von Boutiquen bis zu Antiquitätenläden. Außerdem Hotels, Cafés und Restaurants. Seit 1982 betreiben die Juweliere Albrecht Baumgärtner und Thomas Ratti ein Ladengeschäft in der unteren Sophienstraße, zwischen Leo und Kaiserallee. Die Lage beurteilen beide als perfekt, "besser geht es nicht", sagt Baumgärtner. Wenn sie jedoch an den Leo-Umbau denken, machen sich Sorgenfalten auf ihrer Stirn breit. Sie fürchten Verluste und hoffen auf die Stadtverwaltung, die vor allem nach außen hin deutlich machen müsse, dass nicht die ganze Innenstadt gesperrt sei, so Baumgärtner. Auch die Verwaltung weiß um die Bedeutung der Straße: "Der Sophienboulevard ist eine baden-baden-typische elegante Einkaufsmeile. Vor wenigen Jahren erfuhr die Sophienstraße eine weitere Aufwertung durch Neuordnung der Be- und Entladezonen wie auch durch neue Stadtmöblierungen. Die in der Mitte der Allee angelegte Wegeverbindung mit Sitzbänken hat hohe Aufenthaltsqualität", betont Bürgermeister Werner Hirth gegenüber dem BT. Das sieht auch Patricia Müller-Pfankuche so, die in einem Hotel in der Sophienstraße arbeitet. Ihr sagt besonders der mit Bäumen bepflanzte Bereich westlich des Leo zu. "Dieser alte Stil der Allee verkörpert für mich das ursprüngliche Baden-Baden", sagt sie. Eine Institution ist mittlerweile das Eiscafé Capri. Dessen Angestellte sind sich einig: Die Sophienstraße ist "das Herz der Stadt", sagt Svenja Holzer stellvertretend für ihre Kollegen. Sie biete alles, was man brauche, viele Ärzte, Geschäfte und Hotels sowie diverse Gelegenheiten sich in Ruhe hinzusetzen und zu entspannen. Das überzeugt auch die zahlreichen Touristen, nur ein Ehepaar aus Mailand findet neben aller Bewunderung dann doch noch ein kleines Manko. Ihnen hat es im oberen Bereich Richtung Fabergé-Museum zu wenig Blumenschmuck. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





