Viel Glamour und einige sportliche Höhepunkte

Bühl

Schwieriges Zwetschgenjahr Bühl (fh) - Ein verregnetes Frühjahr, Hagel und die Kirschessigfliege haben den Zwetschgen zugesetzt. Die Landwirte in der Bühler Region haben bislang rund zwei Drittel der Ernte eingefahren. Sie hoffen nun darauf, dass der Ertrag bei den Spätsorten besser ausfällt (Foto: fh).

Bühlertal

Schofer-Relief im Museumsgarten Bühlertal (red) - Ein Naturstein-Relief von Dr. Josef Schofer hat Einzug in den Garten des Museums Geiserschmiede gehalten. Es besitzt eine große Ähnlichkeit mit dem Schofer-Denkmal in Bühlertal. Die Historikerin Ina Stirm hat sich auf Spurensuche nach der Herkunft begeben (Foto: pr).

Gernsbach

Liebenswertes kleines Freibad Gernsbach (nie) - Ein freundliches "Hallo" hier, dort ein kräftiger Handschlag, da eine herzliche Umarmung: "Jeder kennt hier jeden". Als vorletztes Bad beim BT-Freibad-Test ist das Schwimmbad in Lautenbach an der Reihe - ein Bad mit "Pool"-Charakter im besten Sinne (Foto: Ernst).