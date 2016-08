Gemeindesaal erhält Verjüngungskur

Sinzheim - Die Besucher des ersten Altennachmittages nach den Sommerferien werden den Gemeindesaal im Pfarrzentrum St. Martin nicht wiedererkennen. Die holzvertäfelten Wände, seit 43 Jahren in einem dunklen rotbraunen Farbton gehalten, sind Platten in einem hellen, freundlich wirkenden Eichendekor gewichen.

Seit drei Wochen werkelt der Mesner und Hausmeister Ewald Burkard zusammen mit Julius Dreher, der seit knapp einem Jahr ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Pfarrgemeinde St. Martin ableistet, im Gemeindesaal.

"Die Wände waren in einem unschönen Zustand", erzählt der Schreinermeister, der seit fünf Jahren seinen Dienst als Mesner in der Pfarrkirche tut und sich mit viel Engagement auch ums Pfarrzentrum kümmert. Vor allem die Stirnwand sei unansehnlich gewesen. Vor etlichen Jahren seien die Holzwände frisch lasiert worden. Die Lasur sei an den Kleberesten hängengeblieben, die nach dem Abhängen von Plakaten zurückgeblieben waren. "Die Wand sah aus wie ein Flickenteppich" erklärte Burkard, der seit drei Jahren auch Obmann der etwa 70 Mesner des Dekanats Baden-Baden ist.

Da nach 43 Jahren der Pfarrsaal eine "Schönheitskur" nötig hatte, sind im Haushaltplan entsprechende Mittel bereitgestellt worden, bestätigte Dekan Martin Schlick, der sich fast täglich vom Fortschritt der Arbeiten überzeugt. "Ihr habt ja schon die Schattenfugen fertig", lobte er mit Kennerblick die beiden Handwerker bei seinem jüngsten Besuch. Die Freude steht ihm ins Gesicht geschrieben. Vielleicht auch deshalb, weil durch die Arbeit von Ewald Burkard die Handwerkerleistungen im Wert von etlichen Tausend Euro in Eigenarbeit erbracht werden. "Die Axt im Haus erspart den Zimmermann", schrieb schon Friedrich Schiller im Drama "Wilhelm Tell", was nun auch in der Pfarrei St. Martin finanziell positiv zu Buche schlägt.

"Rein zufällig" besitzt Ewald Burkard in seiner heimischen Werkstatt professionelles Handwerkszeug und Profimaschinen als Voraussetzung für gute, handwerkliche Arbeit. So hat er kurzerhand seine Tischkreissäge, die Kappsäge und die handliche Schattenfugensäge in den Pfarrsaal mitgebracht. Aber auch der Bohrhammer, die Oberfräse, das Nivelliergerät, Schraubzwingen, eine Schlagschnur, Schleifpapier und ein Schleifklotz sind unerlässlich. Sogar ein Bügeleisen ist vorhanden, mit dem an manchen Spanplatten Umleimer aufgebügelt werden können.

Rund 12000 Euro kosten die etwa 160 Quadratmeter Wandvertäfelung. Die strapazierfähig beschichteten Spanplatten wurden nach den Plänen von Ewald Burkard in einer Fachwerkstatt vorgefertigt. 110 Teile in verschiedenen Größen sind an den Unterkonstruktionen zu befestigen, die teilweise "aufgedoppelt", also angeglichen werden müssen. "Die schlimmste Arbeit war das Entfernen der alten Platten", erinnert sich Burkard, da viele angeleimt gewesen seien.

Auch Elektroinstallation erneuert

Nicht nur die großen Wände an den beiden Stirnseiten, sondern auch die Abhängung über der Faltschiebetür und die großen Eingangstüren erhalten das neue Aussehen. "Die Türen mache ich zum Schluss alleine", erläutert Burkard, "denn Julius kann mir nur noch ein paar Tage zur Hand gehen, dann hat er sein FSJ hinter sich." Hochzufrieden war er mit Julius Dreher. "Er hat überall tüchtig mitgeholfen", lobte er. "Und ich habe viel gelernt", bestätigte der 19-Jährige aus Haueneberstein, der nun ein Studium beginnt.

Doch nicht nur die Wände erstrahlen künftig in neuem Glanz, auch die Elektroinstallation wurde auf Vordermann gebracht und den heutigen Bedürfnissen angepasst. Unter anderem wurden Leitungen verlegt, damit einmal ein Beamer einen Stammplatz unter der Decke erhalten kann, was in Versammlungsräumen heutzutage Standard ist. Darüber hinaus werden Sicherheitshinweise installiert, wie sie den derzeitigen Bestimmungen entsprechen. Mit abschließenden Malerarbeiten erhält der Saal das i-Tüpfelchen und ist wieder auf "Vordermann". Ob in einem weiteren Schritt die betagte Lautsprecheranlage erneuert wird, steht derzeit noch nicht im Fokus.

Über eines freut sich Ewald Burkard aber ganz besonders: Die neuen Wandverkleidungen sind in einer Höhe von 2,20Meter mit einer integrierten Bilderleiste aus Alu ausgestattet. Mittels Systemhaken können dort Plakate, Bilder und vieles mehr aufgehängt werden. Damit gehören das Ankleben von Plakaten und das Entfernen von Kleberesten der Vergangenheit an. Das Kreuz hat Burkard bereits an die neue Wand gehängt.