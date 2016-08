Kinderchor hat eine neue Chorleiterin Sinzheim (red) - Der Gesangverein (GV) "Fremersberg" Sinzheim 1869 hat seit dem vergangenen Jahr neben dem Männer- und Frauenchor auch einen Kinderchor als Chorgattung. Weil die bisherige Chorleiterin aus privaten Gründen den Taktstock vor den Ferien niedergelegt hatte, war man seither auf der Suche nach jemand Neuem. Nun konnte der GV-Vorsitzende Johannes Hurst mit Sofia Scalisi die neue Chorleiterin begrüßen. Sie wird nach den Sommerferien den aktuell 15 Kindern wöchentlich eine dreiviertel Stunde lang den Chorgesang näherbringen, heißt es in einer Mitteilung. Bereits vor den Ferien hatte sie erfolgreich ein Probedirigat abgeleistet. Den ersten Auftritt hatten die Kinder bereits beim Maibaumstellen, der nächste Termin steht am Samstag, 26.November, in der Fremersberghalle im Kalender. Am zweiten Theaterabend des Gesangvereins - am Freitag, 25.November, findet der erste Abend statt - werden die Kinder die Gäste gesanglich willkommen heißen. Sofia Scalisi hat in Tübingen Kirchenmusik B studiert und ist seit mehr als fünf Jahren als Chorleiterin tätig. Aktuell leitet sie die Kinderchöre der Musikschule Baden-Baden. Dort gibt sie auch musikalische Früherziehung. Ebenso ist sie Chorleiterin des Kirchenchors Oberachern, daneben unterstützt sie als Organistin die Seelsorgeeinheit Achern. Der Kinderchor würde sich über weitere Sänger - ideales Alter ist sechs bis zehn Jahre (Grundschulalter) - freuen, heißt es weiter. Die Proben finden (nach den Sommerferien) jeden Mittwoch ab 18 Uhr im Alten Rathaus von Sinzheim, statt. Weitere Infos hierzu gibt es auch auf der neuen Homepage des Vereins. www.gv-fremersberg.de Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





