Elektroautos parken künftig kostenlos

Baden-Baden - Ein Auto mit Stecker und eine Parkscheibe sind auf dem Schild abgebildet, das Mitarbeiter des Baubetriebshofs gestern in der Luisenstraße befestigten. Bis Mitte September werden insgesamt 20 solcher Schilder im Stadtgebiet aufgehängt: Überall dort, wo andere einen Parkschein lösen müssen, dürfen Besitzer von Elektroautos und bestimmter Hybridfahrzeuge dann kostenlos parken.

Statt eines Parkscheins müssen diese Autofahrer lediglich eine Parkscheibe ins Auto legen - und das an insgesamt 357 Stellplätzen an verschiedensten Orten in Baden-Baden, unter anderem am Bahnhof, in der Luisenstraße, am Gausplatz und in der Lichtentaler Straße. Die maximale Parkdauer entspricht dabei jeweils der Höchstparkdauer, für die auch ein Parkschein erhältlich wäre. Allerdings gilt diese Regelung nur, wenn die Fahrzeuge entsprechend gekennzeichnet sind - und zwar mit einem sogenannten E-Kennzeichen. Elektro- oder Hybridfahrzeuge ohne dieses Kennzeichen müssen weiterhin fürs Parken bezahlen.

Wie viele der in Baden-Baden gemeldeten Elektro- und Hybridfahrzeuge das Angebot vor diesem Hintergrund tatsächlich nutzen werden, konnte deshalb auch Manfred Schmalzbauer, Leiter der städtischen Straßenverkehrsbehörde, gestern nicht sagen. Die Besitzer müssten sich überlegen, ob sich neue Schilder für sie lohnen. Denn: Während die E-Kennzeichen keine Mehrkosten verursachen, wenn ein entsprechendes Fahrzeug neu zugelassen wird, muss man für die Nachrüstung tiefer in die Tasche greifen.

Nur sechs Autos haben die geforderten Schilder

Wer ein E-Kennzeichen nachträglich beantragt, zahlt insgesamt rund 65 Euro: Zu den Verwaltungsgebühren in Höhe von 27,80 Euro kommen noch rund 37 Euro für die Schilder selbst. Und die "E-Schilder" sind noch nicht besonders gebräuchlich: Von den bis Ende Juli in Baden-Baden zugelassenen 18Elektrofahrzeugen haben nur sechs ein entsprechendes Kennzeichen. Von den 79zugelassenen Hybridfahrzeugen, die die Parkplätze nutzen könnten, fährt laut Verwaltung bisher kein einziges mit dem E-Kennzeichen. Und ein Brennstoffzellenfahrzeug, das von der Regelung ebenfalls profitieren könnte, gibt es in der Kurstadt überhaupt nicht.

Auch für elektrisch betriebene Fahrzeuge aus dem Ausland stehen die Parkplätze zur Verfügung, allerdings muss für diese Autos für elf Euro eine Kennzeichnungsplakette erworben werden - und solche Plaketten auszugeben, ist laut Schmalzbauer eine Hoheitsaufgabe: Dafür müssten die Touristen einen Gang zur Zulassungsstelle in Kauf nehmen.

Zu der Ausgestaltung der Parkgebühren-Befreiung hat Grünen-Stadtrat Günter Seifermann bereits mehrere Anfragen gestellt. Er wollte unter anderem wissen, für welche Fahrzeuge diese genau gilt. Das E-Kennzeichen können laut Uta Henke, Leiterin des Fachbereichs Bürgerdienste, Sicherheit und Umwelt, neben reinen Batterieelektrofahrzeugen und Brennstoffzellenfahrzeugen auch Hybridfahrzeuge beantragen, die von außen aufladbar sind (sogenannte Plug-in-Hybride). Nur diese Art der Hybridfahrzeuge darf folglich auch kostenlos parken.

Schmalzbauer bezeichnete die Neuerung, die durch das "Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge" ermöglicht wird, gestern als "ersten deutlichen Schritt" Baden-Badens zur Förderung der Elektromobilität. Daran habe die Kurstadt größtes Interesse - schließlich lebe man hier von guter Luft und geräuscharmen Fahrzeugen. Die Schilder sollen, ergänzte Henke, ein "gewisser Anreiz" sein, sich mit der E-Mobilität auseinanderzusetzen.

