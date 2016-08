"Du, Frau Mohr, hast du Zeit für eine Zigarette?"

Die feierliche Verabschiedung liegt schon ein paar Wochen zurück, noch hat die frischgebackene Ruheständlerin aber viel an ihrer alten Wirkungsstätte, der Grundschule Haueneberstein, zu tun. Sie sortiert Unterlagen, bereitet alles für die Übergabe vor, ihre "letzte offizielle Amtshandlung", wie sie es nennt. Ungern erledigt sie das nicht: "So kann ich noch ein Stück weit Abschied nehmen."

Eine erfahrene Kollegin wird die Schulleitung kommissarisch übernehmen, da Mohrs Stelle noch nicht neu besetzt ist - das Bewerbungsverfahren ist laut dem Regierungspräsidium Karlsruhe im Fluss. Heidemarie Mohr ist schon froh, dass es überhaupt Bewerbungen gibt - das ist bei Schulleiter-Posten nicht selbstverständlich. "Es ist ein heißer Job", sagt Mohr: viel Arbeit, mit der kein riesiges Gehalt verbunden ist. Mohr, die 1951 geboren wurde, in Bühlertal aufwuchs und in Heidelberg studierte, entschloss sich trotzdem schon als noch junge Lehrerin, Schulleiterin zu werden. "Ich wollte, dass die Menschen wertgeschätzt werden", erläutert sie - und zwar Schüler, Eltern und Kollegen gleichermaßen.

Die Wertschätzung hat sich ausgezahlt: Zu vielen, mittlerweile erwachsenen Schülern hat Mohr noch heute Kontakt, immer wieder wird sie bei Lebensentscheidungen oder privaten Problemen um Rat gefragt. "Du, Frau Mohr, hast du Zeit für eine Zigarette und einen Kaffee?", heißt es dann oft. Mohr lächelt, als sie das erzählt. Die unangepasste Schulleiterin, die früher bevorzugt schwarzes Leder trug, hat sich auch das Rauchen nie verbieten lassen. Das wissen viele ihrer mittlerweile erwachsenen Schützlinge, auch wenn sie immer darauf geachtet hat, dass die Schüler sie nicht mit einer Zigarette in der Hand sehen.

Mohr unterrichtete stets in allen Klassen Kunst: "Dadurch habe ich alle Kinder meiner Schule gekannt", sagt sie nicht ohne Stolz. Dafür habe sie gerne darauf verzichtet, ihr zweites Fach, Deutsch, zu unterrichten.

Besonders habe ihr Herz für die älteren Schüler geschlagen: "Ich war eine reine Hauptschulfrau", erinnert sie sich. Als solche engagierte sie sich auch für die Weiterentwicklung der Schulart, etwa im Bereich der Projektprüfung. Dass die Werkrealschule Haueneberstein geschlossen wurde, musste sie trotzdem erleben - die Schülerzahlen gingen überall zurück. Mohr akzeptierte das: "Auch ich kann rechnen", sagt sie rückblickend und zuckt mit den Schultern.

Ein Grund, zu verzagen, war das nicht: "Ich hatte dann den nächsten Plan im Kopf." Der Standort sollte zur Ganztagesgrundschule werden. Dieses Ziel habe sie mit "unglaublich viel Unterstützung vom Schulträger" realisiert, sagt Mohr. Die große Nachfrage nach dem Angebot gibt ihr im Nachhinein recht.

21 Jahre lang war Mohr zudem geschäftsführende Schulleiterin aller Baden-Badener Grund-, Haupt- und Werkrealschulen. In die Diskussion um die Gemeinschaftsschulen will sie sich trotzdem nicht einmischen. Egal in welcher Schulform: Vor allem sei es wichtig, dass es für die jetzigen Werkrealschüler überhaupt einen Platz gebe, betont sie. "Wir können es uns nicht erlauben, auch nur ein Kind durchs Raster fallen zu lassen."

Obwohl man Mohr das Herzblut für die Sache immer noch anmerkt, freut sie sich nun darauf, mehr Zeit für sich selbst zu haben. "Riesenpläne" habe sie keine, sagt sie. Als erstes verreist sie nun endlich einmal außerhalb der Ferienzeit: Gemeinsam mit ihrem Hund Nero und ihren zwei Katzen will sie im Herbst an die Côte d'Azur. Und wenn sie zurückkommt? Nun, dann wird es sicher nicht lange dauern, bis der erste Ex-Schüler vor der Tür steht. Auf eine Zigarette und einen Kaffee.