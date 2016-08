Regionale Produkte im Blick

(fs) - Der baden-württembergische Minister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, informierte sich gestern bei einem Rundgang mit Vertretern der Stadt, des Forstamts, des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord und Erzeugern über Konzept und Angebote der Geroldsauer Mühle.

Sichtlich beeindruckt bezeichnete er diese als "Musterprojekt für die Wiederbelebung regionaler Wertschöpfung im ländlichen Raum". Sein Ministerium wolle, nicht zuletzt im Sinne der Pflege der Kulturlandschaft, die Regionalvermarktung hiesiger Produkte vorantreiben, auch in größeren Lebensmittelketten.

Darauf setzt auch Naturpark-Geschäftsführer Karl-Heinz Dunker. Angefangen habe alles mit 14 Betrieben, heute seien es schon 50.

Bauherr Martin Weingärtner zeigte sich nach einem Jahr stolz und zufrieden. Mehrere Dinge, die für ihn von größter Wichtigkeit sind, seien erreicht worden: größtmögliche Wertschöpfung vom Bauern direkt an die Theke, Pflege und Erhalt der Kulturlandschaft, in allen Facetten des Wirkens Bezug zu Heimat, Tradition und Bräuchen und eine Begegnungsstätte für alle Menschen, insbesondere auch für Behinderte, zu schaffen. 110 Arbeitsplätze habe die Geroldsauer Mühle geschaffen, durch die Weingärtner den Tross mit ausführlichen Informationen führte und deren Entstehungsgeschichte er rekapitulierte. Dabei verschwieg er aber auch nicht, dass es nach wie vor noch "einiges zu justieren" gebe. Details nannte er nicht. Er kündigte aber an, auch die Wasserkraft mit einem Wasserrad in das Energiekonzept des Hauses einbinden zu wollen.

Mit einem Vortrag über das Beweidungskonzept, zu dem der Highlander-Landwirt Axel Baumann und Koordinator Johannes Ebert vom städtischen Forstamt positive Erfahrungen vermelden konnten, sowie einem Besuch der Naturpark-Ausstellung und einem gemeinsamen regionaltypischen Mittagessen wurde ein des Lobens voller Forstminister wieder verabschiedet.