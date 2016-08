Der Wasserdost stärkt das Immunsystem Von Henning Zorn Baden-Baden - Der Wasserdost kommt in feuchten Wiesen und an Waldrändern auch auf Baden-Badener Gemarkung recht häufig vor. Gerade auf den von Sturm "Lothar" freigeräumten Flächen hat er sich verbreitet. Bei den Menschen ist er ein wenig in Vergessenheit geraten, doch bei Schmetterlingen, Bienen und Hummeln erfreut sich die kräftig duftende Pflanze wegen ihres Nektars großer Beliebtheit. Bekannt ist das Gewächs mit seinen rosafarbenen Blüten, das eine stolze Höhe von bis zu 1,80 Meter erreichen kann, auch unter den Namen Kunigundenkraut. Diese Benennung erinnert an Zeiten, als man am Kunigundentag (3.März) den Wasserdost mit seinen hanfähnlichen Blättern noch als Zaubermittel einsetzte, um das Wetter der kommenden Wochen zu beeinflussen. Bei den alten Griechen nutzte man diese Pflanze, die von Juli bis September blüht, auch als Mittel gegen Schlangenbisse, Geschwüre und die Ruhr. In mittelalterlichen Kräuterbüchern wird der Wasserdost wiederum zur Behandlung von Wunden empfohlen. Laut Simone Stollenmaier, Waldpädagogin beim städtischen Forstamt, war diese Einstufung auch eine Folge von Naturbeobachtungen. Es sei damals festgestellt worden, dass verwundete Hirsche gerade von dieser Pflanze viel zu sich nehmen. Heute steht bei der medizinischen Nutzung desWasserdosts eher eine andere Wirkung im Mittelpunkt: Das Kraut gilt nämlich als wirkungsvolles homöopathisches Mittel bei Erkältungen und Grippe. Seine Substanzen wirken dabei nicht direkt auf eingedrungene Bakterien oder Viren, sondern stimulieren das menschliche Immunsystem, mehr Abwehrzellen zu produzieren. So hilft es bei unterschiedlichsten Infekten und sogar bei vielen resistenten Keimen. Aufgrund der entzündungshemmenden Eigenschaften der Pflanze sollen auch diverse unangenehme Begleiterscheinungen von grippalen Infekten wie Muskel- und Gliederschmerzen sowie Schwellungen der Atemwegsschleimhäute zurückgehen. In ihrer Hauptwirkung (Immunsystem) erinnert sie stark an den Sonnenhut (Echinacea). Die größte Wirkung wird erzielt, wenn man dieses Kraut gleich zu Beginn einer Erkrankung einsetzt. Der Wasserdost schwemmt auch Wasser aus dem Körper und soll somit bei Ödemen helfen. Darüber hinaus wird er zur Blutreinigung verwendet. Das nützliche Kraut kann sowohl äußerlich, in Form einer Salbe oder Breikompresse, als auch innerlich, nämlich als Tee oder Tinktur, angewendet werden. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben