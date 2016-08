Windpool: Beteiligung bringt nun Geld ein Von Henning Zorn Baden-Baden - Die finanzielle Beteiligung der Stadtwerke an der Windpool GmbH hat sich im vergangenen Jahr erstmals ausgezahlt. Man habe die erwartete Renditezahlung erhalten, teilte die Pressestelle der Stadtverwaltung dem BT jetzt auf Anfrage mit. Das Engagement der Stadtwerke bei der Windpool GmbH stand lange unter keinem allzu guten Stern. Zunächst einmal gab es im Jahr 2012 erhebliche Diskussionen darüber, ob ein Einstieg des städtischen Tochterunternehmens bei Windpool überhaupt sinnvoll ist. Diese Firma investiert in Windenergie und wird von kommunalen Stadtwerken und Regionalversorgern getragen. Seit 2015 ist sie im Eigentum des südhessischen Energieversorgers GGEW (Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße) mit Sitz in Bensheim. Windpool betreibt zurzeit laut eigener Internetseite insgesamt 13Windparks im Binnenland - viele davon in Ostdeutschland. In der kommunalpolitischen Debatte im Vorfeld der Gemeinderatsentscheidung war umstritten gewesen, ob die Beteiligung der Stadtwerke als Beitrag zur Förderung erneuerbarer Energien oder als Investition zur Gewinnerzielung aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus zu betrachten sei. Der damalige Oberbürgermeister Wolfgang Gerstner machte deutlich, dass von der Stadt beide Ziele angestrebt würden. Vom Gemeinderat wurde schließlich Ende 2012 mehrheitlich grünes Licht gegeben: Die Stadtwerke durften sich ab 2013 mit einer Million Euro an der Windpool GmbH beteiligen. Dabei erhoffte man sich eine Rendite von jährlich rund sechs Prozent. Allerdings mussten die Stadtwerke ihre Einlage durch einen Kredit in gleicher Höhe mit einem Zinssatz von 2,5 Prozent finanzieren. Gegen diese Entscheidung klagte Immo Reichardt vom Arbeitskreis Bürgerwindpark Mittelbaden beim Verwaltungsgericht Karlsruhe. Nach seiner Ansicht, so hatte er damals deutlich gemacht, verstoße die Windpool-Beteiligung gegen die Gemeindeordnung, weil sie nicht der Daseinsvorsorge diene, sondern in reiner Gewinnerzielungsabsicht erfolge. Das Gericht entschied, dass Reichardt in dieser Frage mangels persönlicher Betroffenheit kein Klagerecht zustehe. Mit der erhofften Rendite für die Stadtwerke wurde es aber zunächst nichts. Für 2013 bekam man keinen Cent, weil die Firma, wie Stadtwerke-Chef Rainer Pahl es ausdrückte, noch "planmäßig Miese" mache. Auch 2014 wurde es nichts mit einer Gewinnausschüttung für die hiesigen Stadtwerke. Doch nun scheint ein günstigerer Wind für Baden-Baden zu wehen. Nachdem 2015 laut Pressestelle eine Zahlung in erwarteter Höhe erfolgte, gehe man nun davon aus, auch künftig die prognostizierte Renditeauszahlung zu erreichen. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben