Noch keine Baugenehmigung für neuen "Adlerhorst" Von Harald Holzmann Baden-Baden - Der "Adlerhorst", die Aussichtsplattform, die an einem Baumwipfel am Wildnispfad entstehen soll, wird 2016 wahrscheinlich nicht mehr errichtet. Die Nationalparkverwaltung hat noch keine Baugenehmigung. Das Problem: Bislang hat sich kein Experte gefunden, der die Verkehrssicherheit für die Konstruktion garantiert. Ursprünglich war geplant gewesen, die Konstruktion im Laufe des Sommers am Wildnispfad im Bereich eines Buchenwaldes am Oberen Plättig zu errichten. Im Juni war die Plattform, die von einem Architekturbüro aus Baiersbronn geplant wurde, in der Halle einer Holzbaufirma in Nagold zusammengesetzt worden (wir berichteten). Diese Generalprobe hat der "Adlerhorst" denn auch bestanden. Dennoch gebe es noch kein grünes Licht für den Aufbau im Freien, sagte Nationalpark-Chef Thomas Waldenspuhl auf Anfrage des BT. Er bezeichnete das Projekt als "recht herausfordernd und einzigartig". Es gebe nur wenige Experten, die für diese Art von Konstruktion die für eine Baugenehmigung nötigen Berechungen über die Verkehrssicherheit anstellen könnten. Die Verkehrssicherheit sei bislang noch nicht garantiert worden. Zudem sei noch nicht klar, wer für die Baugenehmigung zuständig sei. "Ich bin optimistisch und hoffe dennoch, dass wir das Projekt noch bis Jahresende oder Anfang 2017 hinbekommen", sagte Waldenspuhl. Die Berechungen über die Verkehrssicherheit sind vor allem deshalb schwierig, weil der "Adlerhorst" mit Hilfe einer großen Schraube am dicken Stamm einer Tanne befestigt werden soll. "Diese Schraube existiert noch nicht", so Waldenspuhl. Sie müsse hergestellt und dann von den Experten getestet werden. Zudem sei ein Baum eben nicht ein genormter Baustoff. Deshalb täten sich Experten mit einer Vorhersage über die Haltbarkeit der Konstruktion schwer. Offenbar hat es auch den Vorschlag gegeben, die Schraube am Baum zu befestigen und dann zwei oder drei Jahre abzuwarten, bevor man den "Adlerhorst" daran befestigt. Solange wolle man aber nicht warten, sagte Waldenspuhl. Der Bau der Plattform ist in einer Höhe von sechs bis acht Metern geplant. Ähnlich wie der Ausguck am Mast eines Segelschiffs soll die Konstruktion am Stamm der Tanne befestigt werden. Thematisch soll dabei das Zusammenspiel zwischen den Baumarten Buche und Tanne sowie das Erleben eines Buchenwaldes (Hallenwald mit grünem Blätterdach) durch die Errichtung des Bauwerkes an einer Tanne im direkten Umfeld mehrerer Buchen aufgenommen werden. Der "Adlerhorst" soll über einen etwa 20 Meter langen, sanft aufwärts führenden Steg erreichbar sein. Das Vorgängermodell war in doppelter Höhe angebracht gewesen, bot eine weite Aussicht ins Rheintal und war über eine Hängebrücke erreichbar. Mitte 2014 ist es allerdings aus Sicherheitsgründen abgebaut worden. Der Wildnispfad ist eine Attraktion im Stadtwald. Er führt in etwa 900 Metern Höhe in der Kernzone des Nationalparks über fast fünf Kilometer durch einen beim Sturm Lothar 1999 stark geschädigten Wald am Oberen Plättig.