Volksweisen aus der Heimat als Zugabe Von Karen Streich Baden-Baden - Zurück aus dem wohlverdienten Urlaub eröffnete die Baden-Badener Philharmonie am Mittwoch ihr erstes Konzert am Nachmittag im Weinbrennersaal des Kurhauses mit der erfrischenden Ouvertüre zur Oper "Die Hochzeit des Figaro" von Wolfgang Amadeus Mozart. Dieses Konzert fand in Zusammenarbeit mit der Opernakademie Baden-Baden statt, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, jungen Gesangsstudenten der umliegenden Musikhochschulen in Baden-Württemberg und Straßburg ein Podium zu bieten. Diesmal bekamen zwei Sänger der Musikhochschule in Trossingen die Chance, sich einem recht zahlreich erschienenen Publikum vorzustellen, zusammen mit einem sehr gut aufgelegten Orchester - und nicht wie bei den täglichen Übungen an der Hochschule in Begleitung eines Korrepetitors am Klavier. Den Auftakt machte Sopranistin Yi Shu aus China mit der Rosenarie der Susanna aus Mozarts Hochzeit des Figaro: ein anrührender Vortrag mit sauberer, auch in den Höhen glasklarer Stimme. Hier, in der im weiteren Verlauf zu Gehör gebrachten Arie der Musetta aus der Oper "La Boheme" von Giacomo Puccini sowie in der Arie "Warum hast du mich wach geküsst" aus der Operette "Friederike" von Franz Lehar begeisterten Yi Shus Gesangsvorträge die Zuhörer. Wie gewohnt bei den Konzerten am Nachmittag führt Dirigentin Judith Kubitz durch das Programm. Es gelang ihr aufs Schönste und Unterhaltsamste, das Publikum über Hintergründe und Inhalte der einzelnen Programmpunkte und Wichtiges über die Gesangssolisten zu informieren. Bariton Taeyoung Manuel Lee, der zweite Gesangssolist des Konzertes, kam erst vor zwei Jahren nach einer abgeschlossenen Gesangsausbildung in Südkorea nach Deutschland. Er hat sich sehr schnell die deutsche Sprache angeeignet. Stimmenstark und in der Pose eines kampfbereiten Stierfechters sang er zunächst die Arie des Escamillos "Votre toast" aus der Oper "Carmen" von George Bizet - natürlich in französischer Sprache. Einen ganz anderen Charakter, weicher und besonnen, gab er der Arie des Georg Germont aus Giuseppe Verdis Oper "La Traviata". Die Arien-Darbietungen der jungen Sänger wurden von der Philharmonie mit passenden Orchesterbeispielen aus den jeweiligen Opern umrahmt. Bezaubernd wirkte ganz besonders das Intermezzo aus der Carmen-Suite Nr. 1 von George Bizet, das der Solo-Harfenistin Cynthia Oppermann, der Solo-Flötistin und der Solo-Klarinettistin kammermusikalisches Miteinander zur Aufgabe machte. Das Duett für Sopran und Bariton "Lippen schweigen" aus der Operette "Die lustige Witwe" von Franz Lehar im angedeuteten szenischen Vortrag bildete das Finale des unterhaltsamen Konzerts. Als schöne Zugabe gab jeder der beiden Gesangsstudenten noch eine Volksweise aus seiner Heimat zum Besten.