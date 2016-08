Thomas Goth fordert bessere Rebland-Vermarktung

"Wir haben etwas zu verlieren", verwies Johannes Ebert vom städtischen Forstamt bei einer Informationsveranstaltung Ende Februar auf brachliegende Rebflächen, mit Hecken überwucherte Rebstöcke und verwahrloste Trockenmauern. Die Winzer sind nun aufgefordert Ideen einzubringen, damit ein Konzept erarbeitet werden kann, um den prognostizierten Niedergang der typischen Rebenlandschaft abzuwehren. Thomas Goth ist der Geschäftsführer der Baden-Badener Winzergenossenschaft (WG), in der mehr als 595Winzer organisiert sind. Er nimmt in einem Interview mit BT-Mitarbeiterin Christina Nickweiler Stellung zu der Problematik.

Interview

BT: Herr Goth, inwiefern trifft die beschriebene Problematik mit der drastisch geschilderten Konsequenz, dass die typische Landschaft mit den akkurat angeordneten Reben verloren geht, hier im Rebland tatsächlich zu?

Thomas Goth: Zweifellos ist es so, dass die Winzer durch den Weinanbau die charakteristische Kulturlandschaft erhalten. Allerdings gibt es ein Strukturproblem: Die Leute arbeiten und arbeiten, bekommen aber immer weniger für das erarbeitete Produkt. Am Ende müssen die Einheiten größer werden, um effektiver zu arbeiten. Unter diesen Voraussetzungen entschließen sich nur wenige, zusätzlich zur Berufstätigkeit als Nebenerwerbswinzer tätig zu werden. Denn sie sagen, "finanziell bringt es mir nichts". Zwar gibt es einige, die aus anderen Gründen Weinanbau betreiben. Diese bewegen sich gerne in der Natur und fühlen sich auch der traditionellen Weinbaukultur gegenüber verpflichtet. Aber unterm Strich sind das keinesfalls so viele, dass sie künftig die Anzahl an Winzer auffangen könnten, die wohl in den nächsten Jahren aus Altersgründen den Weinanbau aufgeben müssen. Hier steht ein Generationenwechsel an, der wie ein großes Damoklesschwert über uns schwebt. Dann wird wirklich die typische Kulturlandschaft verschwinden.

BT: Wie lässt sich die vorgestellte Idee des Leader-Projekts "Entwicklungskonzept für brachfallende Reblagen und die Sanierung von Trockenmauern" in diese grundlegende Problematik einpassen?

Goth: Die Idee, dass sich Vereine und Ehrenamtliche mit in die Weinberge einbringen sollen, ist reine Theorie. Es ist schön zu sagen, da sollte..., es könnte..., man müsste..., aber ehrenamtliche Ressourcen sind irgendwann einmal erschöpft. Das lässt sich deutlich an den großen mehrtägigen Festen im Rebland verfolgen, die von den Vereinen getragen werden. Die Veranstaltungen wachsen ja nicht.

BT: Herr Goth, aber bei der ersten Informationsveranstaltung im Februar nannten die Behördenvertreter doch das "Engelsberg"-Projekt aus Bühlertal mit einem eigens gegründeten Verein als beispielgebendes Modell. Was halten Sie von diesem Konzept?

Goth: Die Theorie hört sich gut an, aber der Engelsberg ist ein einmaliges Paradebeispiel. Es gibt einen Verein, der sich mit dem Zweck gegründet hat, den Engelsberg freizulegen, zu erhalten und touristisch zu vermarkten. Es ist bewundernswert, dass es so Leute gibt. Das sind Enthusiasten. Jedoch lässt sich dieses Ausnahmebeispiel keineswegs verallgemeinern und standardmäßig auf andere Gemeinden und Regionen übertragen. Welcher Verein, bitteschön, will denn einen halben Hektar Reben bewirtschaften?

BT: Warum sind Sie als WG-Vertreter dennoch in dieses Leader-Projekt eingestiegen?

Goth: Weil ich einen Effekt in der "zweiten Reihe" erzielen will. Ich bin dagegen, dass wir punktuell irgendwelche Brachflächen heraussuchen und fragen, wie wir diese wieder aufpäppeln können. Es nützt nichts, wenn ich eine Projektgruppe daransetze, Rebstöcke hochzuziehen, und drum herum fallen zehn Hektar weg, weil die Besitzer keine Nachfolge haben oder weil sie sich den Weinanbau finanziell nicht mehr leisten können. Mein Lösungsansatz zielt eher darauf ab, danach zu fragen, wie wir die Leute, die momentan noch Weinbau betreiben, erhalten können. Das sind nämlich diejenigen, die andere Personen motivieren sollen, Rebflächen zu übernehmen.

BT: Könnten Sie diesen Lösungsansatz näher erläutern?

Goth: Erstens müssen die Rebflächen, die jetzt schon brachliegen, gepflegt werden, damit keine Schmutzinseln entstehen, die mit Krankheiten benachbarte Reben anstecken. Weiter müssen wir links und rechts der Brachflächen die Reben möglichst lange erhalten. Das bekommen wir nur hin, wenn die Leute in den Weinbergen dort auch ihr Einkommen haben. Dies lässt sich dadurch erreichen, dass das Rebland noch attraktiver wird und mehr Besucher anzieht.

BT: Wie soll das Rebland für Gäste attraktiver werden?

Goth: Wir haben definitiv das Problem der Vermarktung. Dies muss den Menschen in der Region vor Augen geführt werden. Bei jeder verkaufsfördernden Maßnahme muss der Bezug zur Region hergestellt werden. Die Vinothek in der WG ist absichtlich mit viel Glas ausgestattet, damit die Besucher bei jedem Schluck Wein und dem Blick auf den Mauerberg in Verbindung mit den Reben stehen. Das Bewusstsein über den hier angebauten Wein schaffen wir, wenn wir den Leuten vermitteln, dass wir ein Produkt haben, das von Händen geschaffen wird, der Natur ausgeliefert ist und seit Jahrhunderten mit viel Mühsal und Hingabe verarbeitet und verkauft wird. Es gilt den Winzer, die Winzerin in der hier eingebetteten Kultur als Menschen herauszuheben, um über das Weinprodukt bei den Besuchern Emotionen anzusprechen.

BT: Heißt dies verkürzt formuliert, ein Bewusstseinswandel der Bevölkerung kann die typische Rebenlandschaft retten?

Goth: Genau. An diesem Bewusstseinswandel haben wir alle mitzuwirken. Deswegen finde ich die Aktion des Badischen Tagblatts zum Thema Regionalität, "Regional gut!", auch super. Es zeigt doch, dass ich aus regionalem Anbau beste Qualität bekomme. Ich weiß, wer unter welchen Bedingungen anbaut, wie die Tiere gehalten und die Lebensmittel weiterverarbeitet werden. Die Wertschöpfung bleibt in der Region. Wenn ich aber meine Lebensmittel sonst wo aus der Ferne beziehe, dann brauche ich mich nicht über Ausbeutung von Arbeitskräften, Tierquälerei durch Massenzucht, über den Verkehr und die verstopften Straßen zu wundern. 25 Prozent des Jahresumsatzes erwirtschaften wir im Verkauf der WG. Hier habe ich bessere Erlöse, weil es keine Zwischenhändler und keine Transportkosten gibt. Wenn wir diese Quote um zehn bis 15 Prozent nach oben steigern könnten, ginge es uns um einiges besser. Deshalb sind die Tagesbesucher für uns im Rebland wichtig, weil wir von ihnen profitieren - hieraus resultiert das Einkommen für die Winzer. Ob Hotellerie, Gastronomie, Handel und Gewerbe - das Tourismusthema ist für uns alle existenziell.

BT: Irgendwie sind diese Gründe alle schon bekannt. Was soll sich demnach verbessern?

Goth: Die Vorzüge der Region müssen wir offensiver kundtun. Regionalität muss aber auch jeder Repräsentant der Stadt mitpropagieren. So gehört das Weingut Schloss Neuweier zu den besten Deutschlands. Auch repräsentieren wir mit dem Emblem "Baden-Badener WG" traumhafte Weine. Kaum ein Werbemedium multipliziert so häufig den Namen der Kurstadt, wie unsere Weinflaschen. Manchmal habe ich aber den Eindruck, dass das Thema Rebland bei den Kurstädtern nicht so ganz auf dem Schirm ist.

BT: Welche Maßnahmen haben Sie bisher angestoßen, um mehr Besucher ins Rebland zu locken?

Goth: Vor einigen Jahren haben wir damit begonnen, das rustikale Ambiente des Foyers der Winzergenossenschaft für kulturelle Veranstaltungen zu nutzen. Dies geschah primär aus der Notwendigkeit heraus, mehr auf sich aufmerksam zu machen. Inzwischen finden die Termine mit hochkarätigen Programmkünstlern eine hohe Akzeptanz nicht nur in der Region, sondern auch darüber hinaus. Das Schöne ist, wir haben ein wechselndes Publikum. Die Besucher sind Multiplikatoren, und die Erfahrung zeigt, dass das Konzept funktioniert. Wer ins Rebland kommt, der kehrt vorher ein und versucht länger im Rebland zu verweilen.