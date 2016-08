Schwerpunkt liegt auf Integration

Baden-Baden - Rund ein Drittel mehr Kurse als im Vorjahreszeitraum hat die Volkshochschule (VHS) Baden-Baden allein im ersten Semester 2016 angeboten. Der Grund ist der enorme Bedarf an Deutsch- und Integrationskursen: Ungefähr 40Deutschlehrer sind mittlerweile für die VHS tätig.

"Der Schwerpunkt ist Integration, ganz klar", sagte Leiterin Monika Burck gestern bei der Vorstellung des neuen Programms. Ungefähr die Hälfte der Kursteilnehmer in den Integrationskurse seien EU-Bürger, zunehmend kämen Flüchtlinge dazu. Allerdings haben nicht alle Flüchtlinge Zugang zu diesen Kursen: Bezahlt werden die Angebote nur für Menschen aus Syrien, Eritrea, Iran und Irak sowie seit neuestem auch Somalia, erläuterte Burck. Wer aus Ländern stamme, bei denen die Aussicht auf eine dauerhafte Duldung schlechter sei, könne zwar einen Deutschkurs absolvieren - dann sei die VHS aber auf Sponsoren angewiesen, die die Kosten übernehmen.

Die Angebote im Bereich des Deutsch-Unterrichts sind vielfältig. Am hohen Niveau einiger Kurse zeigt sich zudem die Entwicklung der Teilnehmer. So wird erstmals im neuen Semester auf die Prüfung "C1" vorbereitet: Dieses Niveau wird beispielsweise für ein Studium an einer deutschen Universität verlangt. Ebenfalls neu: "Geschäftsdeutsch" und "Deutsch Bewerbungstraining".

"Wir stemmen da ein Riesenprogramm", betonte Vorsitzender Lothar Volle. In dieser Intensität würden Integrationsthemen nicht von jeder VHS betreut. Vor diesem Hintergrund, ergänzte Burck, sei es eine Herausforderung, die klassischen VHS-Themen nicht zu vernachlässigen.

Das sei mit dem neuen Programm für den Zeitraum von September 2016 bis Februar 2017 gelungen: Wieder gebe es auch viele schöne Angebote "für die Leute, die nicht Deutsch lernen wollen". Die abwechslungsreichen Vortragsthemen reichen von Kindheit und Jugend im Zweiten Weltkrieg bis zur nachhaltigen Nahrungsmittelproduktion. Im Bereich Gesundheit ist etwa Stressabbau und Regeneration für "Arbeitstiere" und andere dazugekommen. Wer sich gern künstlerisch betätigt, kann sich beispielsweise an Tabletts mit Glasmosaik versuchen oder die Tuschmalerei zu japanischen Haikus (kurze Gedichte) erlernen. Ein Männerkochkurs steht ebenso im Programm wie ein Secco-Sekt-Genussabend. Und auch für junge Teilnehmer gibt es einige Neuheiten: Sie können zum Beispiel im Raketenworkshop experimentieren, beim "Camera Acting" Erfahrungen vor der Kamera sammeln oder sich in einem Kurs "Fit fürs Babysitting" machen lassen.