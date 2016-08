Rennen als Leuchtturm fürs Image Von Florian Krekel Baden-Baden - Heute ist es so weit: Gegen 13.50 Uhr startet auf der Galopprennbahn in Iffezheim das erste Rennen der Großen Woche. Mehr als 600 Pferde setzen in den nächsten Tagen ihre Hufe auf den mittelbadischen Turf. Doch nicht nur sportlich, auch gesellschaftlich stehen einige Höhepunkte an. Dazu gehört der traditionelle Rennempfang der Stadt Baden-Baden, zu dem Oberbürgermeisterin Margret Mergen gestern Abend ins Casino lud. Der bewährte Ort ist dabei auch gestern nicht zufällig gewählt. Verkörpern doch sowohl die Spielbank als auch die Rennbahn für die Rathauschefin ein Stück Exklusivität, das in dieser Form nur Baden-Baden bieten könne. Während die Erfolgskurve des Casinos zuletzt nach oben zeigte, gelte es auch bei den Galopprennereignissen wieder an die Erfolgsgeschichten der Vergangenheit anzuknüpfen, sagte Mergen und unterstrich: "Die Große Woche ist das gesellschaftliche Ereignis in unserer Stadt, seit fast 160 Jahren. Die Rennen sind der Leuchtturm für unser Image." Deshalb freue es sie besonders, dass das Maßnahmen- und Investitionsprogramm von Baden-Racing, Landkreis Rastatt, Stadt Baden-Baden und Gemeinde Iffezheim (wir berichteten) Erfolge zeige und es gelungen sei, der Veranstaltung Auftrieb zu geben. Gleichfalls wichtig, so ergänzte Baden-Racing-Präsident Andreas Jacobs, sei die Bündelung der Besitzverhältnisse auf die Gemeinde Iffezheim gewesen, der bis auf die Bénazet-Tribüne das Rennbahngelände gehört. So sei es gelungen den insolventen Internationalen Club, der bis 2009 als Veranstalter der Rennen agierte, und die Finanzierungsgesellschaften sowie Banken aus dem Rennbahngeschehen auszuschließen. In sportlicher Hinsicht adelte Jacobs die Baden-Badener Rennen auf dem Iffezheimer Turf als "sensationell" - unter anderem, da es am Schlusstag (4. September, Anm. d. Red.) gleich zwei bedeutende Gruppe-Rennen gebe, ein in Deutschland einmaliges Angebot. Die Atmosphäre in Iffezheim bezeichnete Jacobs als familiär - gar volksfestartig. Auf vielen internationalen Rennbahnen sei es nicht möglich, so nahe an Jockeys und Pferde heranzukommen, erklärte er. Zum Abschluss gab es vom Rennpräsidenten noch ein Blumengeschenk für die Oberbürgermeisterin, die gestern ihren 55. Geburtstag feierte. "Dass sie dennoch hier sind, zeigt, wie sehr ihnen die Veranstaltung am Herzen liegt", dankte Jacobs an Mergen gerichtet. Zum Ausklang des Empfangs präsentierte der Couturier Olivier Maugé in einer Modenschau seine Hutkreationen. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





