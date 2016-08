Ein ganzer Stadtbezirk wird neu geordnet







Von Karl Reinbothe Baden-Baden - Ein umfassender baulicher Kahlschlag in der Altstadt fand im Sommer vor 50 Jahren seinen Abschluss: Mit der Einweihung des neuen Augustabades am 20. Juni 1966 war die von der Bäder- und Kurverwaltung Baden-Baden (BKV) angestrebte "Neuordnung des Bäderbezirks" vor 50 Jahren weitgehend beendet. Schon Ende der 1950er Jahre waren angesichts des ständig wachsenden Fremdenverkehrs Gedanken aufgekommen, für diesen weitere Räume zu erschließen. Der gesellschaftliche und kulturelle Bereich war mit entsprechenden Bauwerken und Einrichtungen weitgehend abgedeckt und kaum noch erweiterungsfähig, doch im Gebiet um die Quellen und Bäder sahen die damaligen Experten noch Entwicklungsmöglichkeiten. Die Idee wurde geboren, die bisher im Friedrichsbad, Augustabad, Darmstädter Hof, Baldreit, Fangohaus, Inhalatorium und Trinkhalle stationierten therapeutischen Einrichtungen in einem neuen Badehaus im Bäderbezirk zu bündeln und diesen mit dem Stadtzentrum und der Landschaft des Rotenbachtals zu verbinden. Die BKV segnete die vom Staatlichen Hochbauamt entwickelten Pläne ab, doch deren Umsetzung stieß auf Schwierigkeiten, denn vor der Verwirklichung musste Platz geschaffen werden. Das bedeutete den Abbruch vieler alter Gebäude und Einrichtungen. Fast unbemerkt verschwand zuerst 1960 das alte Spital (4), urkundlich erstmals 1351 erwähnt, das zuletzt das Bezirksbauamt beherbergte und vor Beginn der Bauarbeiten fürs neue Augustabad abgeräumt wurde. Der Abriss des 1893 eröffneten Kaiserin-Augusta-Bades (1), das als "veraltet" bezeichnet wurde, obwohl es 16 Jahre jünger war als das Friedrichsbad, erregte 1964 dann doch die Gemüter. Über eine Million Mark hatte einst dessen Bau gekostet. Es war ein Prunkstück, beginnend mit seiner prachtvollen, reich verzierten Sandsteinfassade. Das Innenleben war eine Symphonie des Kunsthandwerks. Aus Carrara-Marmor bestanden die Badebecken. Säulen, Postamente und Wandbekleidungen waren aus belgischem Granit und rotem Marmor, Fayenceplättchen bekleideten die Wände, die von großen Majoliken geziert wurden. Namhafte Bildhauer und Künstler hatten für eine wahrhaft sehenswerte Innenausstattung gesorgt. Das "veraltete" Augustabad wurde 1964 abgebrochen. Dazu bleibt anzumerken, dass die mit dem Abriss beauftragte Firma anschließend Konkurs anmelden musste. Nachdem also das Augustabad beseitigt war, gab es bei den nächsten Abbrüchen keine Proteste. 1963 wurde die Spitalkirche, um Platz zu schaffen für die Ein- und Ausfahrt der künftigen Bädergarage, um sieben Meter verkürzt. 1965 war das Ende für das 1930 erbaute Fangohaus(2) gekommen. 1966 beseitigten die Abrissbagger das 1899 erbaute Inhalatorium (5) und die zentrale Dampfwaschanstalt (3) aus dem Jahr 1893. Unabhängig von den BKV-Maßnahmen hatte das Kloster vom Heiligen Grab 1963 an der Zähringerstraße ihr Pfarrhaus und 1965 die Zähringer Schule abbrechen lassen, um auf diesem Areal, hinter dem Augustabad, ein neues Schulgebäude zu errichten. Um den neuen Bäderbereich vom Autoverkehr zu befreien und allein den Fußgängern vorzuhalten, wurden die Gernsbacher Straße und die Zähringerstraße aufgelöst beziehungsweise verlegt. Die Gernsbacher Straße, die einst von der heutigen Ein- und Ausfahrt der Bädertiefgarage, vorbei am ehemaligen Gefängnis, dem Gymnasium Hohenbaden und der Spitalkirche sowie der ehemaligen Polizeidirektion zum Römerplatz führte, wurde nun teilweise ersetzt durch die Vincentistraße und die heutige Rotenbachtalstraße. Gänzlich verschwunden ist die Zähringer Straße. Ab der alten Gernsbacher Straße (gegenüber der ehemaligen Polizeidirektion) führte sie zwischen Augustabad und Fangohaus entlang der Schlossmauer hinauf zur heutigen Schlossbergtangente. Stillgelegt und zurückgebaut dient sie heute als Paracelsiusweg allein den Fußgängern und ist Teil des Rundweges, der durch das ebenfalls in dieser Zeit neugestaltete Rotenbachtal und die Seufzerallee wieder in das Bäderviertel führt. Mit der Eröffnung des neuen Augustabades, dem größten Thermalbadehaus Deutschlands, das enormen Zuspruch fand, herrschte zunächst Ruhe im Bäderviertel. Doch schon 1973 begannen Überlegungen für einen weiteren Ausbau. Eine große Thermenlandschaft sollte entstehen. Im Juli 1974 wurde das Schweizer Architektenteam Glaus, Allemann und Partner (GAP) mit entsprechenden Planungen beauftragt. In die Diskussion kamen der Abriss des Gymnasiums Hohenbaden und der Alten Polizeidirektion (Fischer-Palais). Über 20 Entwürfe lieferten bis 1978 die Schweizer. Die direkte Anbindung des Bäderbereichs an den Sophienboulevard und damit die Innenstadt war ein Ziel, dem die Alte Polizeidirektion geopfert werden sollte. Doch 1979 entschied sich der Ministerrat in Stuttgart für den Erhalt der Alten Direktion, und so sollte nun dieser Altbau das Eingangstor zur Thermenlandschaft bilden. Die war nur möglich in Richtung Landesbad über den ehemaligen Spitalfriedhof, der sich von 1452 bis 1843 hinter der Spitalkirche bis zum Landesbad erstreckte. Um dieses Areal freizumachen, wurde die 1871 erstellte Kapelle Mariä-Gnadenbronn 1966 abgebrochen. 1967 versetzte man das 1467 von Nikolaus Gerhaert von Leyen geschaffene Kruzifix in die Stiftskirche und den Totengräber aus dem Jahr 1871 auf den Stadtfriedhof. Der um 1500 entstandene Ölberg erhielt 1983 einen neuen Standort hinter der Spitalkirche. Einige Gebeine, die man bei den beginnenden Bauarbeiten fand, wurden in einem Sammelgrab auf dem Ehrenfriedhof an der Maximilianstraße beigesetzt auf dem auch die alten Grabsteine, die einst hinter der Spitalkirche standen, Aufstellung fanden. Weiteren Platz brachte 1981 der Abbruch des Viertels hinter der Alten Polizeidirektion mit dem einstigen Polizeirevier (6), dem Hotel Geist (7), dem Amtsgericht (8), der Altstadt-Feuerwehr (9) und einigen kleinen Wohnhäusern. Zum Schluss blieb aber nur, auch aus Kostengründen, ein Umbau und eine Erweiterung des Augustabades. Das abgeräumte Viertel wurde zur Bäderwiese. Die Caracalla-Therme wurde nach den Plänen von H. D. Hecker und Peter Kraetz in zwei Jahren errichtet und 1985 eröffnet. Ebenso die unter der ehemaligen Gernsbacher Straße eingebaute Tiefgarage. Das Fischer-Palais (die Alte Polizeidirektion) erfuhr eine Wandlung zum Ärztehaus Vincenti, das Gymnasium Hohenbaden steht immer noch an alter Stelle und das schon 1984 von der BKV geforderte Hotel füllt seit 2008 als "Aqua Aurelia" die Lücke des Amtsgerichts. Einziger Schandfleck ist in diesem Ensemble das seit 1990 geschlossene Gefängnis, an dem sich seit Jahren nichts tut.