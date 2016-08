Mitreißende Stimmung auf der Bühne

Loffenau



Regenbogenschule als Herzenssache Loffenau (ueb) - Die von ihm gegründete "Escuela Arco Iris" in Paraguay nahm 1992 mit 22 Kindern ihren Schulbetrieb auf. Dann begann der Aufschwung der Regenbogenschule in Paraguay. Im BT-Interview blickt Initiator Hans-Jürgen Drews aus Loffenau zurück (Foto: ueb).