Blutweiderich auch als Zierpflanze beliebt Von Henning Zorn Baden-Baden - Der Blutweiderich hat zwar einen etwas düster klingenden Namen, doch die schöne Pflanze, die im Baden-Badener Stadtwald häufig anzutreffen ist, ziert auch so manchen Garten. Mit ihren purpurroten und violettfarbenen Blüten fällt sie schnell auf. Ihre Heilwirkungen werden eher wenig genutzt. Wer bei einer Wanderung im Stadtwald auf den Blutweiderich trifft, vermutet zuweilen, es hier mit einer verwilderten Zierpflanze zu tun zu haben. Doch das auffällige, bis zu 1,50Meter hohe Gewächs, das von Juli bis September in seiner Farbenpracht erblüht, ist schon lange in der freien Natur heimisch. Es ist insgesamt recht anspruchslos, mag aber besonders feuchte Standorte. In den Mittelgebirgen verbreitet es sich bis in mittlere Lagen. Schwebfliegen, Bienen und Schmetterlinge besuchen diesen wertvollen Nektarspender sehr gerne. Die Pflanze ist aber auch eine wichtige Futterquelle für die Raupen der Gattung der Nachtpfauenaugen. Früher wurde der Blutweiderich als vielseitig einsetzbare Heilpflanze geschätzt, bei der die Blüten ebenso wie die Wurzel genutzt wurden. Man verwendete sie zur Behandlung von Hauterkrankungen wie zum Beispiel Ekzeme und als Mittel gegen Durchfallerkrankungen wie die Ruhr (dabei soll der Blutweiderich auch direkt gegen Krankheitserreger im Darm angehen). Beide Anwendungen wurden schon in der Antike praktiziert. Auch eine gewisse senkende Wirkung auf den Blutzuckerspiegel wird dem Blutweiderich zugesprochen. Im 19. Jahrhundert nutzte man die Pflanze noch als Heilmittel bei einer Cholera-Epidemie. Der Name der Pflanze geht auf ihre blutstillende Wirkung zurück, was unter anderem mit den darin enthaltenen Gerbstoffen zusammenhängt. Im Mittelalter wurde der Blutweiderich sogar zum Gerben von Leder verwendet. Heutzutage wird die Pflanze nur noch selten medizinisch verwertet. Vielmehr erfreut man sich an ihren Farben, so dass der Blutweiderich auch eine Funktion als Zierpflanze besonders an Gartenteichen bekommen hat. In den USA gilt er hingegen seit seiner Einführung im 19.Jahrhundert als lästiges Unkraut. Dort wird er auch als nicht heimische Pflanze intensiv bekämpft.