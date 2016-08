Straßenfest lässt keine Wünsche offen





Von Peter Fauth-Schlag Sinzheim - Das am Samstag von Geschäftsführer Jörg Wörther eröffnete 38. Kartunger Straßenfest lockte trotz schweißtreibender Temperaturen wieder tausende Besucher ins Seeräuberdorf. Mit ungeheuerem Aufwand haben die dort ansässigen drei Vereine und die Dorfgemeinschaft, die teilweise auch ihre Höfe und Garagen zur Verfügung stellte und zur abendlichen Illumination der Festmeile beitrug, einmal mehr dafür gesorgt, dass das Fest zu einem unbestrittenen Höhepunkt im mittelbadischen Festkalender worden ist. Die Eröffnungszeremonie am Kreuzbrunnen wurde musikalisch vom Rastatter Fanfarenzug "Türkenlouis" und dem Badischen Alphornensemble aus Ubstadt-Weiher gestaltet. Die sehr erfolgreichen Mountainbike-Nachwuchssportler des RSV "Edelweiß" Kartung unter der Leitung von Bianca Walter, Lara Benk, Rouben Kellner, Jonathan Frank und die Deutsche Meisterin in dieser Disziplin, Sunny Gschwender, demonstrierten ihr Können in der neuen olympischen Disziplin Cross Country, ehe der Sprecher der Dorfgemeinschaft, Rolf Peter, zur Ehrung dreier besonders verdienter Seeräuber ans Mikrofon trat. Guido Meier, als Saarländer seit vielen Jahren in Kartung verwurzelt und aktiv, unter anderem als Umzugsleiter beim Kartunger Narrenclub und mitverantwortlich beim Fischstand des Straßenfests, erhielt für sein Engagement den Goldenen Seeräuber. Er war es auch, der dafür sorgte, dass für die einzelnen Stände Fahnen nebst Sockeln gefertigt und installiert wurden, die nun anzeigen, aus welchen der rund 15Länder die Speisen- und Getränkeangebote kommen. Bürgermeister Erik Ernst wurde für seine Unterstützung der Straßenfeste sowie der Dorfgemeinschaft in Sachen Sportplatz und Anlagen im Ort zum Ehrenseeräuber ernannt. Über zwei Millionen Euro habe die Dorfgemeinschaft in fast 40Jahren in verschiedene Projekte investiert und sei dabei von der Gemeinde stets unterstützt worden, lobte Peter. Als seit rund 40 Jahren ehrenamtlich tätige Kartunger Institution ernannten Peter und Landrat Jürgen Bäuerle Gotthard Rauch zum zweiten Seeräuberkapitän. Peter konnte Rauchs zahlreiche Verdienste und Vereins-Ehrenmitgliedschaften als Gemeinderat, Fraktionsvorsitzender und stellvertretender Bürgermeister ob ihrer Fülle nur kurz anreißen. Doch insbesondere Rauchs Engagement zur Gründung einer MGV-Fußballmannschaft, zur Anlage eines Sportplatzes am Fußgraben und zum Bau des Festplatzes und Vereinsheims, um deren Erhalt und Pflege er sich bis heute intensiv kümmert, trugen Rauch nun das zweite Kartunger Seeräuber-Kapitänspatent ein, für das er sich mit bewegter Stimme im Namen all derer bedankte, die ihn bei der Realisierung dieser Projekte unterstützten. Nach dem gelungenen Fassanstich starteten Reinhold Sammüller und die Topstars, wie schon seit unglaublichen 33 Jahren, traditionell gut gelaunt die musikalische Runde auf den fünf Bühnen. "The Beathovens", das "Orchestre Arc en Ciel" und "Celebration" sorgten auf den anderen Bühnen für gute Unterhaltung. Der gestrige Familiensonntag begann mit einem großen Kinderprogramm, das, so der Straßenfest-Geschäftsführer Jörg Wörther, noch ausgebaut werden soll, und mit einem großen Trödel- und Kunsthandwerkermarkt. "Queens & Bandits" eröffneten das vielfältige Sonntagskonzert. Auch "Rebecca und Tom", das "Orchestre Arc en Ciel" und natürlich wieder die Topstars sorgten für beste Stimmung auf den verschiedenen Bühnen. Und wieder hatten die Besucher die Qual der Wahl, wo sie was kulinarisch oder musikalisch genießen wollten, an welchem Stand sie welche Infos, etwa zu Hilfsaktionen, erhalten wollten. Am Abend wurden dann auch noch die Preise aus der attraktiven Tombola vergeben. Kurzum: Das 38. Kartunger Straßenfest war einmal mehr ein Fest für die ganze Familie, das keine Wünsche offenließ.