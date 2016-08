"Ein wunderbarer Klang, ein echtes Glücksgefühl"

Rastatt

Abkühlung unter der Erde Rastatt (up) - Wer der Hitze entfliehen wollte, konnte am Sonntag die Gelegenheit nutzen und in den Rastatter Untergrund abtauchen. Der Historische Verein hatte zu seinem traditionellen Festungsfest eingeladen und die Tore zu den Kasematten im Südring weit geöffnet (Foto: up). » Weitersagen (up) - Wer der Hitze entfliehen wollte, konnte am Sonntag die Gelegenheit nutzen und in den Rastatter Untergrund abtauchen. Der Historische Verein hatte zu seinem traditionellen Festungsfest eingeladen und die Tore zu den Kasematten im Südring weit geöffnet (Foto: up). » - Mehr

Gernsbach

Einmalige historische Quelle Gernsbach (red) - Die Stadt konnte in den zurückliegenden 16 Jahren einige der wichtigsten historischen Quellen zu ihrer Geschichte restaurieren lassen. Stadtarchivar Winfried Wolf stellt die Werke vor, die ein "Spiegelbild städtischen Lebens durch die Jahrhunderte" sind (Foto: Stadt). » Weitersagen (red) - Die Stadt konnte in den zurückliegenden 16 Jahren einige der wichtigsten historischen Quellen zu ihrer Geschichte restaurieren lassen. Stadtarchivar Winfried Wolf stellt die Werke vor, die ein "Spiegelbild städtischen Lebens durch die Jahrhunderte" sind (Foto: Stadt). » - Mehr

Bühl

Ein Feuerwerk der Stimmen Bühl (red) - Ein "Feuerwerk der Stimmen" versprechen die Organisatoren für den Auftritt der United Soul Opera (Foto: pr) am Samstag um 20 Uhr im Rahmen des Kultursommers auf dem Europaplatz. Es ist die letzte Konzertveranstaltung in der Reihe. Am 26. August folgt noch eine Filmnacht. » Weitersagen (red) - Ein "Feuerwerk der Stimmen" versprechen die Organisatoren für den Auftritt der United Soul Opera (Foto: pr) am Samstag um 20 Uhr im Rahmen des Kultursommers auf dem Europaplatz. Es ist die letzte Konzertveranstaltung in der Reihe. Am 26. August folgt noch eine Filmnacht. » - Mehr