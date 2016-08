Straßenfest: Veranstalter sind zufrieden

Iffezheim

Goldene Peitsche sehr begehrt Iffezheim (red) - Wenn am Sonntag um 16.40 Uhr auf der Iffezheimer Galopprennbahn die Goldene Peitsche gestartet wird, dann geht es um den begehrtesten Rennpreis Deutschlands. Am Start sind 14 Pferde aus fünf Nationen, Favorit ist Son Cesio, der zweimal Zweiter wurde (Foto: Tuchel).