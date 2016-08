Grand-Prix-Ball im Kurhaus mit Feuerwerk Baden-Baden (red) - Beim Grand-Prix-Ball im Kurhaus Baden-Baden, dem gesellschaftlichen Höhepunkt des Jahres in der Bäder- und Kulturstadt, erklingen nicht nur Walzerklänge durch die Philharmonie Baden-Baden, sondern auch raffinierte Arrangements der Dani Felber Big-Band, so eine Mitteilung. (red) - Beim Grand-Prix-Ball im Kurhaus Baden-Baden, dem gesellschaftlichen Höhepunkt des Jahres in der Bäder- und Kulturstadt, erklingen nicht nur Walzerklänge durch die Philharmonie Baden-Baden, sondern auch raffinierte Arrangements der Dani Felber Big-Band, so eine Mitteilung. Am Samstag, 3. September, können sich die Gäste des Grand-Prix-Balls im Bénazetsaal auch auf brasilianische Rhythmen freuen. Be Ignacio, die deutsch-brasilianische Sängerin, sorgt rund um Mitternacht mit einer furiosen und rassigen Show für ausgelassene Stimmung. Gemeinsam mit der Dani-Felber-Big-Band bringt sie, neben Klassikern der südamerikanischen Musik, auch Songs aus ihrem aktuellen Album "Tropical Soul", wie den Hit "Run", auf die Bühne. "Tropical Soul" ist so farbenfroh, lebendig, abwechslungsreich und gegensätzlich wie der brasilianische Dschungel selbst, heißt es weiter. Überquellendes Leben mischt sich mit geheimnisvollen Tiefen; Lebensfreude und Innehalten, wachsam sein und mit allen Sinnen genießen. Dieses musikalische Gefühl vermischt die Sängerin Be Ignacio an diesem Abend mit Evergreens wie "Mas que nada" und "Aquarela do Brasil". Beim Grand-Prix-Ball, der seit den frühen 1960er Jahren im Rahmen der Internationalen Galopprennwoche in Iffezheim stattfindet, wird zudem der "Galopper des Jahres 2015" geehrt. Weitere Höhepunkte sind das Vier-Gang-Gala-Menü von Zwei-Sterne-Koch Martin Herrmann sowie ein spektakuläres Höhenfeuerwerk über den Dächern Baden-Badens, zu dem auch immer viele Schaulustige kommen. Eine weltmeisterliche Tango-Choreografie von Claudia Köhler und Benedetto Ferruggia rundet diesen eleganten Ballabend ab. Selbstverständlich ist das Tanzparkett im Bénazetsaal auch geöffnet für ausgiebige Tanzrunden der Ballgäste. Der Abend startet am 3. September um 19.45 Uhr, der Champagner-Empfang im Foyer beginnt bereits um 19 Uhr. Tickets für 145, 165, und 195Euro inklusive Vier-Gang-Gala-Dinner (Ballkleid oder Smoking werden erwartet) gibt es im Internet sowie telefonisch unter (07221) 275233 und (07221) 932700. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben