Kurstadt inspiriert Maler zur Arbeit im Freien Baden-Baden (zei) - Mit großer Leidenschaft steht Wolfgang Wenzel vor seiner Staffelei am Augustaplatz und bringt ein typisches Baden-Baden-Motiv in Öl auf die Leinwand. "Am Liebsten arbeite ich im Freien vor Ort, da bleiben viele Leute stehen, zeigen Interesse, stellen Fragen und bewundern meine Bilder", erzählt der Künstler, der schon als kleiner Junge intensives Interesse an der Malerei hatte. Anfangs waren es überwiegend Bleistift- und zum Teil auch Kohlezeichnungen mit Gebäuden, Landschaften, Stillleben und Porträts als Motiv. Der Autodidakt, der das Maler- und Lackiererhandwerk erlernte, eignete sich schon in der Lehrzeit Wissen über die Farbenlehre an. Seine Lieblingsorte sind kleine idyllische Gassen und Plätze, die Kurhauskolonnaden, die Brücken in der Lichtentaler Allee, Cafés mit Sonnenschirmen und Stadtlandschaften. Das warme Licht, die Romantik und das mediterrane Flair von Baden-Baden inspirieren den Künstler. "25 Stunden brauche ich für ein Gemälde und manchmal wäre ich sehr glücklich, wenn die Leute nicht nur meine Bilder bewundern, sondern auch mal eins kaufen würden", sagt er. Das Wichtigste sei ihm aber das kreative Arbeiten.