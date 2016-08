Bauen "wie auf einer Insel"

BT: Herr Kruse, auf der Baustelle ist Ruhe eingekehrt. Warum?

Peter Kruse: Der erste Meilenstein, der Abbruch, ist soweit abgeschlossen. Der nächste große Schritt ist jetzt die Sicherung des Rotenbachkanals mit Bohrpfählen und einem Stahlgerüst. Der Bohrer wird bald aufgestellt, im Lauf des Septembers soll es losgehen. Wenn die Seitenwand des Kanals abgestützt ist, müssen noch die Bestandsgebäude durch eine sogenannte Unterfangung gesichert werden - sie brauchen ein tieferes Fundament, wenn direkt daneben gegraben wird. Erst dann kann der Keller des Neubaus ausgehoben werden. Wenn dieser gebaut ist, kommt die Stahlkonstruktion dann wieder weg.

BT: Das klingt ja ganz schön kompliziert. Was sind denn die besonderen Herausforderungen dieser Baustelle?

Kruse: Neben den technischen Herausforderungen sind das zum einen diese vielen, eigentlich eigenständigen, denkmalgeschützten historischen Gebäude, die wie auf einer Insel stehen und die durch einen Neubau funktional zusammengeführt werden sollen.

Die Mehrzahl - etwa zwei Drittel - der Hotelzimmer werden in diesen historischen Gebäuden sein. Diese Gebäude wurden aber zum Großteil nie als Hotel geplant, es gibt verschiedene Höhen und Niveaus. Das muss alles an die heutigen Anforderungen angepasst und barrierefrei gestaltet werden. Zum anderen findet das alles auf der Kirchturmspitze statt: Es gibt wohl keine exponiertere Baustelle in Baden-Baden, jeder sieht, was hier passiert - auch das ist eine Herausforderung für die Bauleiter.

BT: Gibt es einen Punkt bei dem Projekt, auf den Sie sich besonders freuen?

Kruse: Richtig was sehen wird man natürlich, wenn der Neubau steht. Aber das ist meistens ein gefährlicher Zustand - die Menschen sehen dann nur viel Beton und wissen nicht, wie es später wirken wird. Da freue ich mich schon eher darauf, wenn die Fassade fertig ist. Na ja, und dann freue ich mich natürlich immer auf die Eröffnungsparty.

BT: Und wann kann gefeiert werden?

Kruse: 2018 ist der Plan, der für die Fertigstellung immer noch im Raum steht. Schon jetzt ein genaues Datum festzulegen, würde keinen Sinn machen. Einen Neubau kann man genau planen, aber wenn man wie hier am Altbau arbeitet, da kommt ständig irgendeine Überraschung, von der man vorher nichts geahnt hatte.