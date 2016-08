Werbefaktor und wirtschaftliches Zugpferd Von Florian Krekel Baden-Baden/Iffezheim - 53 Rennen, 600 Pferde, mehr als 1,26 Millionen an Preisgeldern und, so die Hoffnung der Verantwortlichen, rund 50000 Zuschauer - das sind die nackten Zahlen der Großen Woche 2016 auf der Galopprennbahn in Iffezheim, dem "internationalsten" Meeting in Deutschland, wie Baden-Racing-Geschäftsführerin Jutta Hofmeister jüngst betonte. Doch nicht nur rein sportlich ist das Turfspektakel von großer Bedeutung. Auch wirtschaftlich und touristisch - vor allem, aber nicht nur, für die Kurstadt Baden-Baden. "Die Große Woche ist ein hoher Übernachtungsträger für die Stadt Baden-Baden", bilanziert etwa Nora Waggershauser, Geschäftsführerin der Baden-Baden Kur- und Tourismus GmbH. Für das kommende Hauptrennwochenende seien die Übernachtungsmöglichkeiten der Stadt bereits weitestgehend ausgebucht. Gleichzeitig bringe diese Welle an Besuchern einen großen Schub für die Gastronomie und den Einzelhandel mit sich. "Denn alle diese Übernachtungsgäste - seien es Pferdetrainer, -besitzer oder einfach Schaulustige - nutzen eine Woche lang die Infrastruktur und das Angebot von Lokalen und Läden in der Stadt", unterstreicht Waggershauser. Zudem habe sich das oft eher mondän angehauchte Rennbahnpublikum in der Vergangenheit stets sehr einkaufsfreudig gezeigt. Auch Baden-Badens Bürgermeister Werner Hirth identifiziert die Große Woche "als nach wie vor ein unverzichtbarer Werbe- und Wirtschaftsfaktor". Das Event sei historisch fest in der Kurstadt verwurzelt und einer der wichtigsten sportlichen und gesellschaftlichen Höhepunkte. Es treffe sich ein internationales Publikum, um die Rennatmosphäre sowie das umfangreiche Rahmenprogramm zu genießen: "Wetten steht in diesen Tagen natürlich ganz weit oben, aber auch gute Gespräche, aufregende Hutkreationen und ausgelassene Stimmung. Mit dazu gehören die Events in Baden-Baden rund um die Renntage wie etwa der OB-Empfang, das traditionsreiche Kurpark-Meeting sowie der Grand Prix Ball im Bénazet-Saal unseres Kurhauses", verdeutlicht Hirth die gesellschaftliche Bedeutung, die neben dem Wirtschaftsfaktor für viele maßgebend ist. So auch für Nora Waggershauser und Dehoga-Chef Hans Schindler. "Die Galopprennen bringen uns ein ganz eigenes Publikum, das der Stadt ein verstärktes mondänes Flair verleiht und somit ein wichtiger Imageträger ist", sagt Waggershauser. Das sieht man auch beim Dehoga ähnlich und lobt die große Anziehungskraft für Publikum aus nah und fern. Zugleich erkennt Schindler aber in Sachen Flair noch Verbesserungsbedarf. Er plädiert auf BT-Nachfrage dafür, das "Rennbahnfeeling" atmosphärisch auch im Stadtgebiet wieder mehr zu verstärken, etwa durch pferdesportorientierte Dekorationen. Der Imagefaktor spielt aber nicht nur für die Kurstadt eine große Rolle, sondern auch für die Gemeinde Iffezheim. "Die Rennen sind unser Aushängeschild - sie machen uns weltweit bekannt", betont Rathauschef Peter Werler. In Konkurrenz zu Baden-Baden sieht er sich aber nicht - das Verhältnis der beiden Gemeinden sei partnerschaftlich und sehr kooperativ. Anders gehe es auch nicht, denn die 5000-Einwohner-Kommune, an deren Rand das Turfgelände liegt, verfüge nicht über die nötige touristische Infrastruktur, eine Partnerschaft sei deshalb unablässig, so Werler, der Wert auf die Feststellung legt: "Das waren, sind und bleiben die internationalen Galopprennen von Baden-Baden." Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





