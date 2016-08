Rosie ist die letzte Kuh in Kartung





Von Christa Hoffmann Sinzheim - Wer Rosie tief in die Augen schaut, ist hin und weg. Auch ihr Besitzer Artur Huck ist seiner Kuh sehr verbunden und streichelt sie gerne. Zuwendung belohnt sie, indem sie einen mit ihrer langen rauhen Zunge ableckt. Rosie ist die letzte Kuh in Kartung. Seit 13 Jahren steht sie bei ihm im Stall. Wahrscheinlich wird sich Artur Huck im Herbst von ihr verabschieden. Nach ihr will der Nebenerwerbslandwirt keine mehr anschaffen. Neben "Rosie" hält er noch 30 bis 40 Hühner und drei Kaninchen mit elf Jungen. Früher habe er immer drei Kühe gehabt, erzählt Artur Huck. Da er selbst einige landwirtschaftliche Flächen sein Eigen nennt, konnte er auch das Futter für die Kühe, darunter auch Dickrüben für Kühe und Hasen, selbst besorgen. "Beim Heumachen hat die ganze Familie geholfen", sagt er. Er selbst fährt heute noch auf die Wiese und holt mit seinem Traktor, der mit einem Mähwerk ausgestattet ist, Gras. Die Reben im Besitz der Familie hat er verpachtet. Vor Jahren hätten auch immer mehrere Kälbchen im Stall gestanden, die man habe die Milch ihrer Mütter saufen lassen. Deshalb seien die Kühe auch nicht gemolken worden. "Nur manchmal haben wir auch etwas Milch verwendet", erinnerst sich Artur Huck. Dann sei von Hand gemolken worden. Regelmäßig seien die Rinder an einen Schlachter verkauft worden, in den letzten Jahren allerdings wanderte das Fleisch in die Kochtöpfe und Kühltruhen der großen Familie, erzähl Artur Huck. Beim Metzger habe man aus dem Fleisch Wurst machen lassen. Rosie hat im Laufe der Jahre acht Kälber geboren, die meistens im Alter von etwa einem Jahr geschlachtet oder verkauft worden seien. Einmal waren auch Zwillinge dabei. Neben Rosie füttern Artur Huck und seine Frau Jenny noch 30 bis 40 Hühner, aber keinen Hahn mehr. "Der hat früh morgens schon um 4 Uhr gekräht" und die ganz Nachbarschaft aufgeweckt. Die Hühner haben es besonders Jenny Huck angetan. Sie lassen sich von ihr auf den Arm nehmen und streicheln. Hinter der Scheune hat das Federvieh reichlich Auslauf. Selbst für nur die eine Kuh muss Artur Huck ein Mindestmaß an Ausrüstung haben, auch wenn er im Winter Heu geliefert bekommt. Aber Traktor und Werkzeuge kämen in die Jahre, und neu zu investieren, würde sich nicht lohnen, meint der Kartunger. So will er nur noch die Hühner und die Kaninchen als Hobby behalten - auch aus Altersgründen. Anfang der 70er Jahre, erinnert sich Huck, habe es langsam angefangen, dass nach und nach die Nebenerwerbslandwirte in Kartung ihre Betriebe aufgegeben hätten. "Damals hatte noch jeder einen Stall dabei." Das ist heute noch an den Nebengebäuden erkennbar, wenn man durch das Dorf geht. Er selbst habe sich schon als Schüler sein Taschengeld mit der Kaninchenzucht verdient. Allerdings habe er die Tiere selbst versorgen und auch schlachten müssen.