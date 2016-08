Ansprechpartner auch für Helfer

Baden-Baden - Das evangelische Dekanat Baden-Baden und Rastatt hat seit dem 1.August einen Bezirksbeauftragten für Flüchtlinge und Migration. Dekan Thomas Jammerthal hat Pfarrer Arno Knebel, der seine neue Aufgabe vor vier Wochen übernommen hat, gestern in einem Pressegespräch im Bonhoeffer-Saal vorgestellt.

"Die Kirche konnte durch die gute Konjunktur mehr Steuereinnahmen als erwartet verzeichnen und hat daraufhin in Baden insgesamt 24 Stellen mit einem Deputat von 50 Prozent geschaffen", erklärte Jammerthal. Diese seien vorerst auf drei Jahre begrenzt und sollen vorrangig den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern zugutekommen.

"Ein Schwerpunkt meiner Arbeit im Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden wird die Betreuung der Freiwilligen in Anspruch nehmen", sagte Knebel im BT-Gespräch. Bei ihnen hat der gebürtige Rheinländer bereits verstärkten Redebedarf ausgemacht, dem er gerecht werden will. "Viele identifizieren sich mit ihren Schutzbefohlenen und sind frustriert, wenn zum Beispiel Asylanträge abgelehnt werden oder die Behörden nicht wie erhofft handeln", erklärt Jammerthal. Und Knebel ergänzt: "Hier hat sich vieles angesammelt, viele sind froh erzählen zu können." Er wird in Zukunft erster Ansprechpartner für diejenigen sein, die jemandem ihr Leid klagen wollen. Sein Büro hat Knebel beim Diakonischen Werk in der Rastatter Kaiserstraße 70 bereits eingerichtet und bezogen.

In nächster Zukunft will er die insgesamt 26 Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge im Landkreis besuchen, auch um Netzwerke zu schaffen. Dies ist in mindestens einem Fall schon gelungen, als er in einem Gottesdienst einen syrischen Musikprofessor kennenlernte, der jetzt mit Flüchtlingskindern im Rastatter Hochhaus in der Plittersdorfer Straße regelmäßig singt. Viele Anwohner fühlen sich von den Kindern dort offenbar gestört, so dass Fussballspielen und anderer Sport nur ungern gesehen werden. Umso dankbarer sind die Jugendlichen, dass sich jemand mit ihnen beschäftigt und etwas mit ihnen unternimmt. "Die Koordination solcher Aktivitäten ist eine der Chancen, die das neue Amt des Bezirksbeauftragten mit sich bringt", betonte Knebel. Zu seinen Aufgaben gehört auch, dass er um Akzeptanz für die Flüchtlinge wirbt.

Die anderen 50 Prozent seiner umfangreichen Arbeitszeit widmet Knebel wie bisher den Kranken in Baden-Badener Kliniken. Nur die Patienten in der Klinik Balg hat er inzwischen an Pfarrerin Mirjam Klein übergeben, die zudem im Schuldienst tätig ist. Er freue sich auf seine neue Aufgabe, betonte Knebel, der auch eine Ausbildung zum Kommunikationsfachwirt für Öffentlichkeitsarbeit absolviert hat. Nach einem Appell gefragt, den er an die BT-Leser richten wolle, erklärte Knebel, einen Appell richte er vor allem an die Mächtigen in der Welt: Sie mögen in Syrien endlich einen gerechten Frieden schaffen.