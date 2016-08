Mietwohnungen: "Die Nachfrage ist immens"









Von Veruschka Rechel Baden-Baden - Drei Wohnungsbaugesellschaften errichten und bewirtschaften in der Kurstadt günstigen Mietwohnraum - die Baugenossenschaft Baden-Baden, die Baugenossenschaft Familienheim und die Stadtentwicklungsgesellschaft (GSE). Jede hat ihr eigenes Profil. Baugenossenschaft Baden-Baden: Instandhaltung und Modernisierung des Bestands "Wir machen keine Werbung, weil wir jetzt schon nicht den Wohnungsbedarf unserer Mitglieder decken können", sagt Architektin und Diplom-Ingenieurin Ulrike Verspohl (Foto: Rechel). Sie ist seit drei Jahren Geschäftsführerin der Baugenossenschaft Baden-Baden, die mit etwa 1700 Mitgliedern 789 Wohneinheiten, davon rund 90 Einfamilienhäuser und acht Gewerbeeinheiten, betreut. "Wir haben einen großen historischen Bestand, der unter Denkmalschutz steht." Deshalb liegt der Schwerpunkt dieser Wohnungsbaugesellschaft auf Instandhaltung und Modernisierung des Bestands. Gerade finden wieder zwei größere Sanierungen im Ooswinkel statt. Umso mehr freut sich Verspohl darüber, dass die Baugenossenschaft Baden-Baden nach 25 Jahren jetzt auch mal wieder selbst baut. Sie wird das ehemalige Bauhofgelände in der Schwarzwaldstraße erwerben, um dort barrierefreie Wohnungen zu errichten. Baugenossenschaft Familienheim Baden-Baden: Bewirtschaftung eigener Wohnungen "Die Nachfrage ist immens. Wir könnten noch mehrere solcher Häuser bauen und alle vermietet bekommen", ist Stefan Kirn (Foto: Rechel), geschäftsführender Vorstand der Baugenossenschaft Familienheim Baden-Baden, überzeugt. Gemeint ist das aktuelle Projekt in der Bauernfeldstraße. Hier entstehen elf Wohnungen - zum Großteil barrierefrei. Gefördert wird der Neubau durch die katholische Erzdiözese Freiburg. Diese subventioniert für zehn Jahre die Miete von maximal 60 Prozent der Gesamtwohnfläche mit 1,50 Euro pro Quadratmeter und Monat. Das Hauptgeschäftsfeld der Genossenschaft liegt in der Bewirtschaftung der mehr als 1000 eigenen Wohnungen. Von den Familienheim-Bauprojekten profitieren Mieter und Eigentümer wie Handwerker und mittelständische Unternehmen getreu der Philosophie: "Wir kommen aus Baden-Baden und bauen deshalb auch im Wesentlichen mit Firmen aus der Region." Gesellschaft für Stadterneuerung und Stadtentwicklung (GSE): Wohnungsbau im mittleren bis unteren Segment "Wir sind zwar keine Genossenschaft, aber was uns mit den beiden Baugenossenschaften in Baden-Baden verbindet, ist, dass wir alle drei bezahlbaren Wohnraum schaffen", erklärt Markus Börsig (Foto: rechts, Rechel), Betriebswirt und Geschäftsführer der GSE. "Da wir zu hundert Prozent der Stadt Baden-Baden gehören, fühlen wir uns verantwortlich für diejenigen Menschen, die sonst durchs Raster fallen." Dazu gehören Geringverdiener und Sozialhilfeempfänger. Maximal zehn Prozent der GSE-Wohnungen bewegen sich im mittleren Preissegment, alle anderen im unteren. "Wir haben eine Durchschnittsmiete von 5,32 pro Quadratmeter", betont Alexander Wieland (Foto: links), Dipl.-Ingenieur und ebenfalls Geschäftsführer der GSE. "Wir liegen maximal auf Mietspiegelhöhe, meistens darunter." Das gilt ebenso für die beiden aktuellen Wohnungsbauten im Wörthböschel und in der Aumattstraße mit insgesamt 118 Wohnungen. www.baugenossenschaft-bad.de www.familienheim-baden-baden.de www.gse-baden-baden.de Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben