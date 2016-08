Erfolgsmodell "Elan": Viele neue Arbeitsplätze Von Peter Fauth-Schlag Baden-Baden - Seit 2010 gibt es das "Elan"-Gründerzentrum in der Cité. Dies sei eine Erfolgsgeschichte, hieß es in der Bilanz, die Geschäftsführer Elmar Hohmann, Projektleiter Peter Stenzel von der Gewerbeentwicklung Baden-Baden (GEBB), die als Generalmieter und Betreiber fungiert, und Oberbürgermeisterin Margret Mergen gestern zogen. Sie betrachten das "Elan" als wichtiges Instrument der Wirtschaftsförderung und der Bindung junger Unternehmen an den Standort. Aufgaben des Gründerzentrums seien der Ausbau eines gründerfreundlichen Klimas, Unterstützung beim Schritt in die Selbstständigkeit, die Bereithaltung bezahlbarer, attraktiver Büroräume mit moderner Infrastruktur und qualifizierte Beratungsleistungen, zum Beispiel Coaching durch erfahrene Unternehmer und Mentoren vor Ort. Seit rund einem Jahr kooperiert das Gründerzentrum mit dem "Cyber-Forum Karlsruhe Süd", wie dessen Vertreterin Christiane Kolbasa ausführte. Es fungiert als Bindeglied zum Karlsruher Netzwerk und dessen Dienste. Hintergrund für diese Kooperation war, das Angebotsspektrum auszuweiten und über einen größeren Berater- und Mentorenkreis zu verfügen. Den Jungunternehmern in spe soll so der Zugang zum regionalen Wirtschafts-Netzwerk, zur Stadt Baden-Baden, zu Hochschulen, Verbänden und Institutionen geebnet werden. Zudem, so Hohmann, biete das "Elan" die Atmosphäre eines "Gründer-Campus'", bei dem sich die Gründer im Haus untereinander gegenseitig unterstützen und austauschen könnten. Um Konkurrenzgedanken keinen Vorschub zu leisten, werde bei den Bewerbungen um einen Platz im "Elan" neben den üblichen Voraussetzungen wie etwa einem stimmigen Businessplan auch verstärkt darauf geachtet, dass ein Start-up zu den bereits bestehenden "passt", sagte Peter Stenzel. Seit der Gründung hatte das "Elan" bislang 46 Start-ups als Mieter. 24 von ihnen sind inzwischen umgezogen. 13 Unternehmen sind mit 33 geschaffenen Arbeitsplätzen weiterhin in der Stadt ansässig, elf haben sich mit 29 Arbeitsplätzen überregional niedergelassen. Vier Gründer haben ihre Selbstständigkeit wieder aufgegeben, aber, so Elmar Hohmann: "Erfreulicherweise gab es keinen Ausfall durch Konkurs zu beklagen." Stattdessen: Eine Erfolgsquote bei Firmengründungen von 91,3 Prozent. In den sechs Jahren seit dessen Gründung entstanden durch das "Elan" 104 neue Arbeitsplätze. Aktuell sind hier 18Unternehmen mit 43 Arbeitsplätzen eingemietet. Den größten Anteil haben die Branchen Beratung/Dienstleistung mit 45 Prozent, gefolgt von Marketing/Medien mit 28 Prozent sowie IT/Hightech mit 17Prozent und steigender Tendenz. OB Mergen hob hervor, dass die Zahl der "Betriebsgründungen mit wirtschaftlicher Substanz" je 10000 Einwohner bundesweit zwischen 12 und 17, in Baden-Württemberg bei 14 liege. Baden-Baden positioniere sich dagegen mit 34Gründungen absolut an der Spitze. Das zeige, so Mergen, dass auch ohne große Uni am Ort für Existenzgründer in der Kurstadt weitreichende Perspektiven, Impulse und beste Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bestehen. Nicht zuletzt sahen sie und Hohmann im Erfolg des Gründerzentrums natürlich auch ein Modell dafür, wie man künftige Gewerbesteuerzahler an den Standort binden kann. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





