Kleingärtner fürchten Bruchpiloten

Baden-Baden - "Mittlerweile habe ich, wenn ich bei schönem Wetter in meinem Garten bin, den Blick mit einem Auge quasi ständig nach oben gerichtet, damit ich notfalls noch in Deckung gehen kann", erregt sich Michael Bauerndistel, der eine Parzelle in der Anlage Kleiner Gehren sein Eigen nennt. Wie ihm geht es fast allen seiner Kleingartenkollegen. Wovor sie Angst haben? Vor Gleitschirmfliegern. Ihr Landeplatz liegt direkt nebenan, doch nicht selten verfehlen ihn unerfahrene Piloten und krachen in dieBäume, Hütten und Beete der Gärtner: Die haben jetzt genug und fordern eine Lösung des Problems.

Erst vor wenigen Tagen ist es wieder passiert. Ein auswärtiger Gleiter donnerte mitten in eine noch nicht einmal ein Jahr alte Laube. Tür und Wand der Hütte sind eingetreten und aus den Angeln gerissen, das Glas zerbrochen. "Ein Totalschaden", konstatiert Bauerndistel zusammen mit Kollege Rolf Eckerle. Die Besitzer weilten zum Glück gerade im Urlaub, denn der Flieger schrammte vor seinem Einschlag nur knapp über die gepflasterte Sitzecke hinweg. "Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn da jemand gesessen hätte", sagt einer der umstehenden Pächter, manche schütteln resigniert den Kopf.

Mindesten zehn, eher 15 Bruchlandungen habe es in den vergangenen zwei, drei Jahren in den Parzellen gegeben, rechnet Kleingärtner Erich Schön vor und deutet auf eine verbeulte, notdürftig ausgebesserte grüne Gartenhütte: "Allein bei mir sind sie schon viermal reingekracht, das geht so einfach nicht mehr." Der Meinung ist auch Thomas Drumm, Hauptvorstand der Baden-Badener-Kleingärtnervereinigung. "Wenn du ständig nur nach oben schauen musst, gibt es keinen Erholungswert mehr", ärgert er sich. Außerdem bestehe Gefahr für Leib und Leben, sollte es einmal zu einer Kollision von einem verirrten Gleitschirmflieger mit einem Menschen in der Anlage kommen. "Bis jetzt ist Gott sei Dank noch nichts passiert, auch den Fliegern nicht."

Dabei dürfen die eigentlich gar nicht über die Gartenanlage einschweben. Das bestätigt auch der Gleitschirmverein Baden und erklärt in Person von Pressereferent Ralf Baumann: "Der Gleitschirmverein Baden setzt sich aktiv für die Einhaltung der örtlichen Flugbetriebsordnung ein, die ein Landen auf Nachbargrundstücken der Landewiese untersagt. Wir behalten es uns vor, Piloten, die diese Regelungen fahrlässig oder bewusst verletzen, vom Flugbetrieb am Merkur auszuschließen." Der Verein betreibe insbesondere für die in den lokalen Gegebenheiten noch unerfahrenen Gastpiloten am Merkur einen hohen Informationsaufwand. So sei das Fliegen nur nach einer persönlichen Einweisung vor Ort in die Gegebenheiten am Lande- und Startplatz durch ein Vereinsmitglied erlaubt. Auch müsse jeder Pilot seine Flugbefähigung vorweisen. Hinzu kommen Infos auf Tafeln am Startplatz und auf der Internetseite des Vereins.

Warum es dennoch zu Bruchlandungen kommt? "Mangelnde Erfahrung", sagt Baumann. "Der Merkur ist ein anspruchsvoller Landeplatz, da er von Bäumen umgeben ist. Das Gefühl für die Höhe ist dort manchmal schwierig zu bekommen. Und wir können trotz aller Infos ja nicht neben jedem Gleiter zum Aufpassen nebenher fliegen."

Auch die Kleingärtner bestätigen: Die Bruchpiloten sind meistens Auswärtige. Sie machen deutlich: "Wir haben kein Problem mit den Gleitschirmfliegern per se: Das ist ein ruhiges Hobby, das uns an sich überhaupt nicht stört. Aber es muss eine Lösung her, die dafür sorgt, dass kein Pilot mehr über oder in die Gärten rauscht", so Drumm. Wie diese aussehen kann, wissen sie auch nicht so genau. Sie hoffen auf den Gleitschirmfliegerverein.