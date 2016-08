Gerüstabbau am Neuen Schloss kommt langsam voran

Baden-Baden (cri) - Auch wenn es bisher von außen nicht zu sehen war: Der Abbau des Gerüstes am Neuen Schloss ist seit etwa vier Wochen im Gange. Bisher waren vor allem Standrohre und Geländer, Holz- und Stahldielen im Innenhof entfernt worden wie beispielsweise am Kavaliers- und Küchenbau. Inzwischen sind auch Arbeiter an der Außenfassade am Werk. Um sich davon überzeugen zu können, hatte gestern das Schlosssekretariat zu einem Vor-Ort-Termin eingeladen. Etwa 6000 Quadratmeter denkmalgeschütztes Gemäuer waren in den vergangenen fünfeinhalb Jahren eingerüstet gewesen, sagte eine Sprecherin der Gerüstbaufirma in Karlsruhe, die das Material gestellt hatte, auf BT-Anfrage. Der Rückbau werde etwas länger dauern, weil Urlaubszeit sei. Aufgrund dessen könnten die Mitarbeiter auch nicht jeden Tag vor Ort sein. Das sei aber kein größeres Problem, weil es ja beim Neuen Schloss keinen Zeitdruck gebe. Die Standsicherheit des Gerüstes sei zu jeder Zeit gegeben gewesen, betonte die Sprecherin, allerdings habe im Lauf der Jahre immer wieder Material aufgrund der Witterungseinflüsse ausgetauscht werden müssen. Für die noch ausstehenden Arbeiten würden Gerüste für bestimmte Abschnitte nurmehr gemietet, hieß es vonseiten der Neues Schloss Management Services GmbH, wie etwa für Putzarbeiten. Das könne nach und nach geschehen. In der Folge sind - wie bereits berichtet - Blitzschutzmaßnahmen geplant. Darüber hinaus sind, wie schon im Januar mitgeteilt, Architekturbüros damit beauftragt worden, Bestandsaufnahmen zu machen und ein "Gesamtkonzept" inklusive "Finanzierungsplan" zu erstellen und einen Fahrplan für die weiteren Maßnahmen zu erarbeiten. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben