Reiter triumphieren über Funktionäre

(fuv) - Wenn Galopp-Experten in Iffezheim einem runden Ball hinterherjagen, dann ist Große Woche, und das Benefizspiel Galopp-Dream-Team gegen Flying Horses steht an. Denn traditionell treten im Rahmen des Turfspektakels Mannschaften aus Rennpferde-Besitzern und Funktionären gegen Jockeys und Trainer an. Die Einnahmen aus dem Fußballspiel am Dienstagabend gehen an die Jockey-Unterstützungskasse. Am Ende triumphierten die Flying Horses mit 4:3.

Premiere feierte diesmal auch die neuen Baden-Racing Geschäftsführerin Jutta Hofmeister. Sie übernahm die Aufgabe des Linienrichters. Auf der anderen Seite des Spielfelds tat es ihr die Geschäftsführerin der Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG), Carola Ortlieb, gleich. Die muntere und am Ende torreiche Begegnung wurde von BBAG-Auktionator Thorsten Castle moderiert. Es entwickelte sich von Anfang an ein flottes Spiel, bei dem die Flying Horses meist die Oberhand hatten. Das Galopp-Dream-Team gab jedoch nie auf, bekam zwei Elfmeter zugesprochen und glich in der Schlussphase sogar noch einmal aus, ehe der Siegtreffer für die Reiter fiel.

Für die Jockey-Unterstützungskasse konnte Erika Mäder, Vorsitzende des Jockey-und Trainerverbandes, rund 1525 Euro an Spenden entgegennehmen. Die Unterstützungskasse ist ein selbsttragender Verein und hilft unverschuldet in Not geratenen Jockeys sowie Stallpersonal des Galoppsports.