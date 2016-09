Mit neuem Team in die neue Spielzeit

Baden-Baden - Der Urlaub ist vorbei, am Goetheplatz herrscht wieder Alltagstrubel: Intendantin Nicola May und Oberbürgermeisterin Margret Mergen läuteten gestern die neue Spielzeit ein und begrüßten das Team des Theaters. Dort gibt es einige Veränderungen: Unter anderem wurden fünf neue Schauspieler vorgestellt.

Dimetrio Giovanni Rupp, Patrick Wudtke, Lilli Lorenz, Sonja Dengler und Maria Thomas ersetzen fünf Darsteller, die zum Ende der vergangenen Spielzeit verabschiedet wurden. Das Ensemble besteht damit weiterhin aus 17Schauspielern.

Auch im Rest des insgesamt rund 70-köpfigen Theater-Teams sind einige Neuzugänge zu verzeichnen: als Chefdramaturgin Kekke Schmidt (wir berichteten), im künstlerischen Betriebsbüro Natalie Jacob, als Regieassistentin Maria Kankelfitz und als Theaterpädagogin Isabell Dachsteiner. Außerdem begrüßte May drei Auszubildende sowie drei "FSJ-ler", die am Theater ihr freiwilliges soziales Jahr (FSJ) absolvieren.

Auch Oberbürgermeisterin Margret Mergen ließ es sich nicht nehmen, das Team nach den Ferien persönlich willkommen zu heißen. Das Motto der bevorstehenden Spielzeit, "Was wir glauben", beschrieb die OB als äußerst zeitgemäß: Religion, Glaube, auch ein Stück weit Fanatismus seien Themen, die die Menschen derzeit bewegten.

Wie berichtet, werden unter diesem Motto in den kommenden Monaten unter anderem Goethes Historiendrama "Egmont - Strategien der Macht", inszeniert als zeitgenössischer Politthriller, das Musical "Anatevka", Lessings dramatisches Gedicht "Nathan der Weise" und das 2013 mit dem Pulitzer-Preis prämierte Stück "Geächtet" von Ayad Akthar aufgeführt. Los geht es in gut einer Woche am Samstag, 10.September, aber erst einmal mit dem Theaterfest: Ab 11 Uhr sind für Besucher an diesem Tag auch die hintersten Winkel des Theaters offen, Erwachsene und Kinder können hinter die Kulissen blicken. Neben vielen Programmpunkten wie der traditionellen Kostümversteigerung findet diesmal eine Tauschbörse statt: Besucher können Gegenstände mitbringen, die sie selbst nicht mehr benötigen, die aber noch brauchbar sind - und im Tausch dann etwas anderes mit nach Hause nehmen.